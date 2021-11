Mariana Karunna: así vivió el terrible duelo por la muerte de Edgar Ponce

María Karunna abrió su corazón para recordar unos de los momentos más fuertes de su vida, ya que contó la historia de la muerte de Edgar Ponce, quien habría sido su novio hasta un día antes del accidente que le quitaría la vida. El momento para la cantante fue terrorífico, más porque los medios de comunicación lo pasaban todo el día.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, María confesó lo difícil que fue pasar el luto de la muerte de su ex, ya que los medios de comunicación la ponían a cada rato, tanto que le hizo pensar que estaba en una película de terror. Al inicio de la historia confesó que fue al velorio y después de eso decidió que lo mejor era dejar que la familia hiciera el resto.

“Fue muy fuerte, muy fuerte. Fue como película de terror, fue espantoso; sobre todo porque lo estuvieron pasando mucho en la televisión y una y otra, y lo repetían y lo repetían. Yo decía: ‘¿por qué tanto? Es mucho”, explicó la cantante, quien habría terminado poco antes con Ponce, esto recordando que apenas habría pasado su primera noche sin él y al día siguiente tendría el accidente.

Las tragedias no terminaron ahí

En la misma entrevista, Gustavo le recordó que el mismo año en el que falleció Edgar también lo hizo su papá, un tema que tuvo que trabajar mucho, por lo que el periodista le preguntó si quería hablar de él o mejor no.

“Ya no siento ese dolor que llega al corazón que sientes que te aprieta… ya no, antes sí, varios años me duró eso. Trabajé muchísimo, terapias, tanatólogos, hice constelaciones” explicó Karunna para después explicar un poco que son las constelaciones.

Explicó que las constelaciones son para poner orden dentro de la familia, esto para no tomar roles que no corresponden. “Por ejemplo, en una familia cuando se muere el papá le dicen al hijo chiquito ‘tú vas a ser el hombre de la casa’ y le cargan cuando no”. Además de eso confirmó que pudo platicar con él gracias a un médium que también le hacía constelaciones.

