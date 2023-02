VIDEO | Juan Carlos Casasola admite que para él, la fecha en la que se murió su padre "era un día de fiesta": estos son los motivos

Para muchos actores, llegar a la cima del éxito estuvo precedido de un duro camino, pues mientras algunos vivieron carencias, hay otros que tuvieron que lidiar con maltrato físico y psicológico por parte de alguno de sus padres, tal y como ocurre con Juan Carlos Casasola, quien además de ser un villano recurrente en programas como "La Rosa de Guadalupe" y "Mujer casos de la vida real", es participante activo de "Guerra de Chistes".

Irónicamente, fue su padre quien le enseñó de manera indirecta a contar chistes, pues mientras en las reuniones mostraba una faceta divertida y relajada, en su casa solía hacerle la vida imposible al exintegrante de "Solo para Mujeres", quien en entrevista con Gustavo Adolfo Infante habló de lo duro que fue quedar bajo el cuidado de su padre durante su infancia.

"Era la luz de la calle, candil en la calle, obscuridad en su casa; era el alma de la fiesta, era un tipo que tú lo veías en una fiesta y cantaba, bailaba, actuaba, contaba chistes, sacaba la guitarra y gritaba, esa parte de él yo decía 'es increíble, ¿por qué no es así en mi casa?'. Entonces yo cuento chistes porque lo escuchaba a él que se sentaba y sin dudarlo contaba chistes", relató Juan Carlos Casasola.

"Eres mi hijo no deseado": este fue el crudo mensaje que recibió Juan Carlos Casasola de su padre cuando tan solo tenía 8 años

Además de que tuvo que lidiar con su continua ausencia en los acontecimientos más importantes de su vida, el padre de Juan Carlos Casasola no se caracterizaba por ser una persona amorosa, al menos no con el comediante, quien desde lejos veía como era cariñoso con su hermana y hermano menor, lo cual alguna vez lo motivó a preguntarle a su papá por qué no era así con él, a lo que el hoy fallecido respondió con crueldad: "Eres mi hijo no deseado".

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, Juan Carlos Casasola recibió esa muestra de desdén por parte de su padre cuando era apenas un infante, cuestión que aunada a los insultos, gritos, golpes y castigos hicieron que el actor comenzara a sembrar una semilla de rencor en su corazón, la cual incluso lo llevó a alegrarse de la muerte de su padre.

"(El día de la muerte de mi padre) estábamos en la funeraria y yo mandé con mis amigos, mandé a traer unas pizzas, pusimos música, para mí era un día de fiesta. El día que él se murió hicimos fiesta", confesó el integrante de "Guerra de Chistes" en "El Minuto que Cambió mi Destino".

Así lucía Juan Carlos Casasola durante sus apariciones en "Mujer casos de la vida real" | Twitter: @TuiteroRegio

Al morir su padre, el actor de "Cats" tenía apenas 19 años, pero esta edad era suficiente para haber tenido varias malas experiencias en compañía de su progenitor, quien además de dejarlo de comer un día entero por haber tirado un vaso de leche a la basura, en una ocasión hizo que su hermano se comiera su vómito, justo después de haberlo obligado a comerse un pan que el menor había dicho no tenía un sabor agradable.

Sin embargo, todas estas malas experiencias terminaron cuando a los 15 años de edad, justo después de una golpiza, Juan Carlos Casasola decidió finalmente abandonar su hogar y refugiarse en casa de su madre, quien además de apoyarlo en su carrera artística, siempre fue una amiga para el actor.

