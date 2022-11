VIDEO | Radamés de Jesús señala que no quería lastimar a La Wanders Lover y que ella se pegó con el coche: "Nos peleamos ella y yo"

Uno de los comediantes más polémicos de "Guerra de Chistes" es Radamés de Jesús, quien luego de una presuntamente aparatosa pelea con su esposa Yered Licona, mejor conocida como "La Wanders Lover", fue señalado en el mundo del espectáculo por el hecho de haber golpeado "brutalmente" a su esposa, ante lo cual, en su momento habló, pero tras ser descalificado por la prensa, decidió finalmente dejar de dar explicaciones al respecto.

Sin embargo, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Radamés de Jesús nuevamente abrió su corazón respecto al tema y dio detalles que no había dicho antes, como el hecho de que todo lo que desencadenó la pelea fue la presunta mención de un comentario que hizo La Wanders Lover de la abuelita del comediante, lo cual terminó haciendo que él perdiera los estribos y le diera una cachetada.

Después de esto, según el relato del comediante, ambos se tomaron del cabello y comenzaron a jalonearse dentro del auto, pero al ser un espacio cerrado tan pequeño, era evidente que terminarían golpeándose con la misma delimitación del entorno, sin imaginar que esto provocaría una lesión de gravedad en la frente de su esposa, a quien conoció en uno de sus shows.

"Algo pasó con mi abuela, me nombró a mi abuela, me prendí, le pegué una cachetada, nos prensamos y en el jaloneo, los asientos de las camionetas en la parte de atrás se convierten en madera o en acero, no en cojín que es donde va tu cabeza, entonces en el jaloneo se pegó aquí [señala la frente] y se abrió y esa es una de las escenas que yo nunca voy a olvidar y que le pido en toda la vida y que en ese momento se lo pedí: perdón", expuso Radamés de Jesús en 'El minuto que cambió mi destino'.