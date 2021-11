“Inseparables, amor al límite”: Radamés rompe en llanto y pide perdón a “La Wanders” por golpearla

“Inseparables, amor al límite” ha sometido a parejas de celebridades a una serie de competencias que ponen a prueba su confianza, amor y relación, pero la más reciente llevó a Radamés de Jesús a romper en llanto y pedir perdón a “La Wanders”.

Yered Licona ha hablado en más de una ocasión sobre el episodio de violencia que vivió en su relación con Radamés, esto llevó a la pareja a uno de los momentos más tormentosos de su matrimonio, aunque ahora se encuentran juntos otra vez.

Fue durante la última prueba de “Inseparables, amor al límite” que la pareja retomó el tema y el actor le pidió perdón a “La Wanders” por haberla golpeado durante una fuerte pelea que tuvieron.

“Perdóname por el daño que te he hecho y a mis hijas, a todos los de nuestro alrededor (…) “No está bien hecho el agredir, no está bien hecho en tomar y hacerle daño a la gente. No está bien hecho”, dijo Radamés.

“Yo te perdoné, por eso estamos juntos y nuestro amor ha podido más que todo eso”, respondió Yered Licona entre lágrimas.

Alcoholismo de Radamés

El comediante también le pidió perdón a su pareja por los problemas que tuvieron a causa del alcoholismo, algo que también le trajo problemas con sus hijas que ahora temen que vuelva a beber.

“Cuando tomo destruyo todo lo que hay a mi alrededor. Me desaparezco. A mis hijas les he hecho mucho daño”, dijo Radamés de Jesús quien no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el tema en el programa.

“Yo de corazón te perdono, yo siempre lo he dicho, eres una maravillosa persona, pero el alcohol te transforma y eso no me gusta”, dijo la comediante al respecto.

Los comentarios no se hicieron esperar y aunque algunos internautas reconocieron el acto de pedir perdón de Radamés, otros señalaron que el alcohol no justifica la violencia y que lo sucedido es algo por lo que "La Wanders" nunca lo perdonará, aunque diga lo contrario.

Radamés de Jesús y "La Wanders". Foto: Instagram @radamesdejesusoficial

