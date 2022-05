Wanders Lover no podría estar más contenta con su pequeña Majo, aunque su padre nunca se hizo responsable

Yered Licona, mejor conocida como la Wanders Lover, quien en la actualidad tiene 38 años, se volvió tendencia en redes sociales luego de abrir su corazón y confesar que no podría ser más feliz siendo mamá, ya que le encanta pasar tiempo con sus hijas, aunque eso sí, ha pasado por momentos difíciles, como la muerte de su asistente, que ocurrió recientemente.

Su hija más pequeña, Majo, tiene dos años y 9 meses, si bien el padre de la menor no está presente, la actriz y comediantes ha mencionado que Radamés de Jesús, con quien comparte su vida, ve a la niña como propia y debido a la pandemia ha convivido más con ella que con su propia hija. La Wanders tiene otras dos hijas, Grecia y Radah.

Muchos especulan que JJ es el papá de Majo

En entrevista para la revista TV Notas, la Wanders mencionó que José Jorge Balderas Garza, conocido como "el JJ", y quien formaba parte del cártel de los Beltrán Leyva, no es el papá de su hija. “Él nada más es el padrino. Que todo mundo piensa que es el papá, no sé por qué, insisten en que se parece a él y más ahora que estoy subiendo más a Majo a las redes. Dicen que es igualita, pero no es algo que nos afecte”, mencionó, aunque no mencionó quién es el verdadero padre.

Aseguró que Radamés, con quien tuvo una hija, llamada Radah y que tiene 11 años, es muy paciente y comparte todo con ella, sin embargo, constantemente sus “haters” le recuerdan que él una vez la golpeó y hace unos meses dijo al respecto: “Todo les molesta, pero pues bueno, qué podemos hacer si de eso vivimos, bueno y malo para mí es bienvenido”. “Si Radamés es el indicado que me pida que me case y si no es él, que se aleje de mi vida y deje que los demás pretendientes lleguen a mi corazón”, añadió.

SIGUE LEYENDO...

Osvaldo Ríos rompió el silencio y dio detalles de su romance con Shakira

¿Belinda buscaría al amor de su vida en España? Esto se sabe