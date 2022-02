Querido comediante mexicano abrirá su cuenta de OnlyFans, ¿enseñará de más?

Juan José Mendoza Muñiz, quienes mejor conocido el mundo de la comedia como “El JJ” sorprendió a más de uno al anunciar que próximamente abrirá una cuenta en la plataforma de contenido exclusivo de OnlyFans por lo que la noticia generó un gran revuelo en redes sociales donde de inmediato surgió la duda por saber si el famoso cómico enseñaría de más, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue durante una entrevista para el programa “De Primera Mano” donde “El JJ” fue el invitado de Gustavo Adolfo Intante y para iniciar el comediante sorprendió al aparecer con un nuevo look pues lució un extravagante corte de cabello alusivo al 14 de febrero pues tenía diversas grecas y corazones marcados en su cabeza, además, tenía el pelo teñido de diferentes colores, por lo que señaló que todo era parte de su nueva faceta.

En se sentido, el comediante señaló que como parte de sus nuevos proyectos abriría su cuenta de OnlyFans, por lo que los conductores le preguntaron si se mostraría como Dios lo trajo al mundo, por lo que el comediante sorprendió con su respuesta.

“La verdad lo voy a abrir porque… pero no tiene que ser encuerado, es nada más para mis fans, no es para andar enseñando el chapulín parado, voy a ofrecer lo que no puedo subir en mi canal de YouTube”, señaló el comediante a quien se le pidió que detallara qué tipo de videos o fotos subiría.

“Por ejemplo irme con mis amigos a echar un buen trago, una buena pisteadera, qué habla un amigo con otro en la mesa, ese tipo de cosas lo van a ver, lo que no es políticamente correcto, al calor de una buena copa que le da la onda al JJ de cantar, de decir chistes que no puedo contar en la televisión, ya ven que el JJ es mal habladito”, aseveró el comediante nacido en el estado de Chihuahua.

En otro momento de la entrevista, el comediante que formó parte del elenco de “Guerra de Chistes” señaló que tiene pensado subir contenido exclusivo en OnlyFans por lo menos dos veces al mes de manera inicial, sin embargo, no detalló a partir de qué fecha debutará en esta plataforma ni el costo que tendrá la suscripción, por lo que se recomienda mantenerse atento a las rede sociales oficiales del comediante para mantenerse al tanto.

“El JJ” se burla de Alfredo Adame

Para finalizar la entrevista el querido comediante aprovechó que Gustavo Adolfo Infante es uno de los principales detractores de Alfredo Adame y contó un par de chistes relacionados con la pelea callejera que el ex conductor de “Hoy” protagonizó hace unos días, entre estas bromas, el “JJ” señaló que sí existe la “patada de bicicleta” dentro de la disciplina del Karate, pero que Adame había faltado a esa clase y que por eso terminó golpeado.

SIGUE LEYENDO:

¿Manu Nna es hermano de la actriz Michelle Rodríguez?; ésta es la VERDAD

Querido comediante pasó 3 años en la cárcel donde conoció Rafael Caro Quintero