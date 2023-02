Salma Hayek se luce en los Brit Awards con un vestido negro de piel

El día de hoy se realiza la entrega de los Brit Awards 2023, una gala donde se premia a lo mejor de la música de Gran Bretaña. Un escenario perfecto para que Salma Hayek deslumbre con su belleza, así lo demostró al lucir un vestido negro de piel, el cual nos hace recordar el renacimiento de la musica obscura con bandas como The Cure, Eco and The Bunnymen, The Church y de más agrupaciones de la escena de finales de los 80 e inicios de los 90.

Un vestido diseñado por Alexander McQueen

El vestido negro de piel que lució Salma Hayek en los Brit Awards 2023 es una creación de Alexander McQueen. El cual consiste en un top de piel con una tela transparente del pecho hasta abajo del cuello. Por su parte, la falda tiene un corte que asemeja a una chamarra de piel cruzada con cierre metálico, el cual abarca desde abajo de la cintura con una abertura en diagonal desde su pierna izquierda hasta la parte baja de la derecha.

Salma Hayek hace recordar la época "dark" de finales de los 80. | Foto: AFP

