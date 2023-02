Salma Hayek revela intensa discusión con Channing Tatum por sensual escena en “Magic Mike”

Aunque ante los reflectores Salma Hayek y Channing Tatum han mostrado tener buena química la cinta “Magic Mike's Last Dance” demostraría lo contrario, pues la actriz recordó el incómodo momento que pasó con el actor al filmar una sensual escena de baile por la que su vida estuvo en riesgo, algo que los llevó a tener una intensa discusión y tuvieron que ser separados.

La última entrega de la cinta con la que Tatum ha conquistado al público al interpretar un stripper llegará a las salas de cine el próximo 10 de febrero, en ella la actriz veracruzana toma el lugar de Thandie Newton con el papel de Maxandra Mendoza para dar muestra de sensualidad; sin embargo, esto no ha sido tarea fácil para ella y algunas de las escenas han exigido más destreza física de lo que pensaba y una estuvo a punto de costarle la vida.

En entrevista con Jimmy Kimmel, la estrella de “Frida” recordó un momento de tensión que tuvo con Channing Tatum durante una de las sensuales escenas que son parte de la película, pues tenía que hacer un complicado baile sobre el vientre del actor y cuando no salió como esperaban ambos explotaron y comenzaron una intensa discusión por la que tuvieron que ser separados por la producción.

"Estoy boca abajo y mis piernas tenían que estar en alguna parte, pero al revés uno pierde el sentido de la dirección y no hice lo que se suponía que debía hacer. En el ensayo estuve boca abajo y casi me golpeo (…) Todos entraron y como que me alejaron de él y él dijo: '¿Qué te pasa?'. Dije '¿Qué me pasa? Casi me matas’”, relató.

Tensión en “Magic Mike”

El momento de tensión que vivió Salma Hayek no habría sido el único durante la filmación de “Magic Mike's Last Dance”, pues la repentina salida de Thandie Newton despertó sospechas de problemas en la producción. Aunque la actriz declaró que abandonó la cinta por problemas familiares, una fuente al interior indicó lo contrario.

La persona de la producción señaló al diario británico The Sun que Newton dejó su papel como Maxandra Mendoza luego de una fuerte pelea con Channing Tatum por la bofetada que Will Smith le dio a Chris Rock durante la entrega de los Premios Oscar en 2022, esto por la “broma” que el comediante hizo sobre la alopecia que sufre la esposa del actor, Jada Pinkett.

“Se pelearon por la debacle de los Oscar. Yo estaba en plató. Les vigilaba a ambos. Entraban y salían de la casa donde rodábamos mientras no dejaban de discutir (…) Fue un tenso intercambio de palabras, pero de repente todo se intensificó. Channing subió al coche y desapareció”, relató la fuente.

