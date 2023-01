¿Celos?, así reaccionó el esposo de Salma Hayek por el revelador vestido que usó junto a Channing Tatum

El pasado miércoles 25 de enero Salma Hayek se llevó todos los reflectores en la alfombra roja de la premier de "Magic Mike's Last Dance", su más reciente película en la que comparte créditos junto a Channing Tatum.¿La razón? El espectacular, y revelador, vestido de red completamente transparente que decidió llevar en esta ocasión y con el cual desató los suspiros de sus millones de admiradores y se llevó los halagos de la prensa.

Unas horas después, la veracruzana de 56 años publicó en su cuenta oficial de Instagram un video en donde compartió diversas fotografías previas a la "red carpet", al igual que algunos clips, en donde se le ve modelar el sorprendente vestido desde su habitación de hotel, así como su llegada a la sede de la premier, la cual se realizó en Miami, Florida, y en donde se le vio acompañada del actor estadounidense.

Salma junto al actor Channing Tatum. FOTO: Especial

Salma Hayek enamora con transparencias y su espectacular figura

Salma Hayek eclipsó a todos los asistentes y se llevó la velada al llegar a la premier luciendo su espectacular figura y el revelador vestido calado que dejaba al descubierto su ropa interior. Algo que atrajo mucho la atención fue que la actriz mexicana asistiera sin la compañía de su esposo, el empresario francés François-Henri Pinault, de 60 años, quien se quedó en París debido a que tuvo que atender otros compromisos.

La actriz de 56 años enamoró con su outfit. FOTO: Especial

Durante la premier Hayek al ser cuestionada sobre esta ausencia, la actriz y empresaria aseguró que su esposo, con quien lleva casada desde 2009, es su fan número uno y explicó no solo los motivos por los que no la acompañó en aquella ocasión especial sino que también contó lo que le dijo acerca del vestido que eligió para este evento:

La premier se realizó en Miami, Florida. FOTO: Especial

"Mi esposo está en París ahorita, a él le encanta, le encanta que me vista, que me vea bien, él todo me lo celebra", declaró la también productora mexicana durante una entrevista con el programa "Despierta América". A Salma se le vio muy emocionada y feliz durante la premier de la tercera entrega de la famosa saga protagonizada por Channing Tatum.

Cabe recordar que Hayek se integró al reparto de "Magic Mike's Last Dance" luego que se diera a conocer que Thandiwe Newton, quien interpretaría originalmente el personaje, tuvo que abandonar la producción. La tercera saga fue dirigida por Steven Soderbergh, quien también dirigió la primera entrega.

