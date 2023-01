VIDEO: Salma Hayek paralizó a la televisión francesa la vez que cantó en un programa en vivo

Nominada al Oscar como Mejor Actriz, Salma Hayek se ha convertido en un ícono dentro del mundo de la actuación a nivel internacional, esto debido a que es una de las actrices mexicanas con mayor reconocimiento a nivel internacional, principalmente en la industria de Hollywood y en grandes producciones estadounidenses.

Vale la pena recordar que la originaria de Veracruz es reconocida de forma internacional gracias a su peculiar belleza, pero también gracias a su destacado éxito y determinación, mismos que la llevaron a convertirse en una de las cinco actrices latinoamericanas nominadas al premio de la Academia de Hollywood.

En este sentido vale la pena hacer mención de que la actriz se ha mostrado como una mujer que a pesar de estar en lo alto de la fama, mantiene su humildad, pues la bella artista escénica originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, empezó desde abajo, además de que definió que se quería dedicar al mundo de la actuación desde temprana edad.

Por ello, Hayek mantiene una actitud firme y sin temor a nada, por lo que ha tomado relevancia en redes sociales un video en el que se puede apreciar a la famosa cantando en un programa de televisión europeo, esto específicamente en Francia, donde Salma conquistó a miles de televidentes.

La actriz de “Frida” apareció en el programa “The Stars Come Out” for ELA en el que interpretó una canción junto a Carlos Alarman, el tema que eligió entonar para demostrar su talento vocal fue “Historia de un amor”, el cual al finalizar le dio paso a interpretar un número de baile.

Hayek contó en el diario local “Le Parisien” que previo a su presentación se sentía un poco nerviosa y "loca", en este mismo encuentro con la prensa la famosa recordó que su madre era cantante de ópera y quería que ella siguiera estos pasos, “pero yo nunca quise cantar o bailar tap", narró Salma en su momento.

