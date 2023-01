VIDEO | Salma Hayek reveló que pudo ser Selena Quintanilla en cine y por esta razón lo rechazó

Es verdad que hoy en día es muy fácil hablar de Salma Hayek como una figura exitosa en Hollywood. La mexicana, como toda una celebridad de México y el resto del mundo, es conocida por su empeño al momento de proponerse algo y lograrlo. Por tal razón, no es de extrañar que durante sus primeros años donde picó piedra para alcanzar sus sueños, haya tenido que esforzarse y tomar decisiones aventuradas.

Esto fue lo que manifestó hace unos años en una entrevista brindada a Jules Asner, presentadora que la cuestionó sobre su niñez y primeros años en México, así como su llegada a Hollywood luego de obtener reconocimiento en las telenovelas mexicanas, época en que nadie la conocía en Estados Unidos, no hablaba inglés ni tenía agente.

Para rematar, Salma confesó que tiempo después tuvo la oportunidad de dar vida a Selena Quintanilla, papel que rechazó por una importante razón.

Salma, la niña que veía películas

En la entrevista que Salma Hayek realizó hace algunos años, la actriz recordó con emoción los años de su niñez, misma donde lo que más le gustaba era ir al cine. Sobre ello, confesó que en Veracruz sólo había dos salas de cine y en éstas había ratas, mismas que paseaban entre sus pies y eran perseguidas por gatos.

Ahí mismo, dio crédito a su padre quien siempre la cargaba en brazos u hombros para que viera las cintas.

Hayek, la desconocida en Hollywood

Pasaron los años y Salma ya sabía bien que sería actriz, por lo que desde adolescente estudió actuación. Ante esto, su padre le indicó que debía estudiar una carrera por si el histrionismo no funcionaba. Ella rechazó esto y se aventuró a actuar en la Ciudad de México. Llegaron los casting y la telenovela "Teresa", que la llevó al estrellato.

Luego de esto, Salma sintió que eso era poco para ella, pues soñaba con triunfar a lo grande. Emigró a Los Ángeles sin hablar inglés, con una visa de estudiante y sin tener un agente de relaciones públicas o alguien que le consiguiera castings. Apoyada por su hermano, Hayek tocó muchas puertas hasta que conoció a Robert Rodríguez.

Rechaza a Selena por Frida

Tras algunos filmes y participaciones en series de TV, Salma se comenzó a fraguar un camino en Hollywood, ya era una latina con algo de reconocimiento y fue ahí, tiempo después de la muerte de Selena, que comenzó el casting para personificar a la Reina del Tex-Mex.

Ante esto, Salma era la primera opción para el rol, pero ella admitió que lo rechazó puesto que sintió que no era la actriz adecuada, además que pensaba la muerte de Quintanilla estaba muy reciente y era pronto para llevarla al cine. Por último y no menos importante, Salma sabía que ella soñaba con personificar a Frida Kahlo a como diera lugar, por lo que prefirió esperar a levantar ese proyecto y no dar vida a otra figura.

Al final, produjo y actuó el filme de Frida y ganó una nominación al Oscar. Y, a la par, admitió que Jennifer Lopez fue ideal para Selena.

