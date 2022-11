Will Smith rompe en llanto al recordar la cachetada a Chris Rock en los Oscar: “Una noche terrible”

La edición 94 de los Premios Oscar se vio opacada por la cachetada que Will Smith le propinó a Chris Rock en pleno escenario, algo que recordó entre lágrimas el actor y por lo que teme el rechazo del público en su regreso con la cinta “Emancipation” luego de meses de ausencia durante los que vio afectada de manera considerable su carrera debido a las críticas.

El actor de “Soy leyenda” atravesó por momentos difíciles luego del escándalo que protagonizó en los Oscar al golpear en el rostro al comediante cuando éste hizo una “broma” sobre su esposa, Jada Pinkett, haciendo referencia a la alopecia que padece. Desde entonces algunos de sus proyectos fueron suspendidos y los que se mantienen en pie han despertado dudas en él sobre la reacción que tendrá el público y si lo rechazarán.

En entrevista para “The Daily Show” con Trevor Noah, Will Smith no evitó ser cuestionado sobre la bofetada y rompió en llanto al señalar que esa noche no había sido buena para él desde antes de la ceremonia y tenía una “rabia que tenía mucho tiempo reprimida”. Aunque puntualizó en que esto no justifica su comportamiento y aseguró que “no era la persona” que deseas ser.

“Esa fue una noche horrible, como se pueden imaginar. Tiene muchos matices y complejidades. Pero al final del día, simplemente... lo perdí, ¿sabes? (…) Estaba pasando por algo esa noche, no es que eso justifique mi comportamiento en absoluto. Fueron muchas cosas. Fue el niño pequeño que vio a su padre golpear a su madre, ¿sabes? Todo eso surgió en ese momento. Eso no es lo que quiero ser”, indicó.

Will Smith teme rechazo del público

Además de las críticas y los proyectos que perdió, el también productor renunció a su lugar en la Academia de Hollywood -mismo que se otorga a los ganadores, como él esa misma noche en la categoría de Mejor actor por “El método Williams”-.

Pese a lo antes mencionado, Will Smith aún puede ser nominado y ganador en los Oscar, algo que podría pasar con su papel en la cinta “Emancipation” que se estrenará a través de streaming el próximo 9 de diciembre por Apple TV+. Sin embargo, él expresó el temor que tiene por el rechazo del público y que esto pueda afectar al resto de quienes participaron en la producción.

“Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo. Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera (…) El poder de la película, puede hacer que abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y en torno a ésta”, dijo Smith en entrevista con el periodista Kevin McCarthy.

Por otra parte, el director Antoine Fuqua se desvivió en halagos para Smith y recordó que el actor les pagó en persona a los extras que filmaron como muertos en la cinta: “Fue amable con todos. Will iba y abrazaba y estrechaba la mano; teníamos más de 300 extras y militares. Es divertido (…) Solo tengo cosas increíbles que decir sobre Will Smith, de verdad. Puedes preguntarle a cualquiera que haya trabajado en la película, te dirán lo mismo. La persona más amable que he conocido en mi vida”.

