Will Smith teme rechazo del público con su nueva película tras cachetada a Chris Rock

Luego de casi un año de ausencia tras la cachetada a Chris Rock en la entrega de los Premios Oscar, Will Smith volverá con la cinta “Emancipation” que se estrenará a través de streaming; sin embargo, el actor externó su preocupación ante un rechazo del público por lo ocurrido en la gala y cómo esto podría afectar el trabajo del resto de su equipo en la cinta.

La edición 94 de los Oscar celebrada en marzo pasado se vio opaca por la penosa escena que protagonizó el actor de “Soy leyenda” al subir al escenario para golpear en el rostro a Chris Rock, esto luego de que el comediante hiciera una “broma” sobre su esposa, Jada Pinkett, haciendo referencia a la alopecia que padece y contra la que ha luchado durante años.

Tras lo ocurrido Will Smith vio afectada su carrera y proyectos que tenía en puerta comenzaron a ser suspendidos debido a las fuertes críticas que recibió, mismas que hoy lo hacen temer lo peor con el estreno de la película “Emancipation” que llegará al catálogo de Apple TV+ el próximo 9 de diciembre. El también productor, pidió al público una oportunidad para ver el trabajo de sus compañeros y dijo comprender que no lo quieran ver a él.

“Entiendo completamente que, si alguien no está listo, lo respetaría absolutamente y le permitiría su espacio para no estar listo. Mi mayor preocupación es mi equipo: el director Antoine Fuqua ha hecho lo que creo que es el mejor trabajo de toda su carrera (…) El poder de la película, puede hacer que abra los corazones de las personas como mínimo para ver, reconocer y apoyar a los increíbles artistas en y en torno a ésta”, dijo Smith en entrevista con el periodista Kevin McCarthy.

“Fue amable con todos”

Will Smith ya trabajaba en “Emancipation” previo a lo ocurrido en la entrega de los Premios -donde ganó en la categoría Mejor actor por “El método Williams”- por lo que de inmediato se habló de que podrían suspenderlo, un rumor que negó meses después su director Antoine Fuqua y no dudó en elogiar tanto el trabajo del actor como el trato a sus compañeros de set.

“Fue amable con todos. Will iba y abrazaba y estrechaba la mano; teníamos más de 300 extras y militares. Es divertido (…) Solo tengo cosas increíbles que decir sobre Will Smith, de verdad. Puedes preguntarle a cualquiera que haya trabajado en la película, te dirán lo mismo. La persona más amable que he conocido en mi vida”, dijo en entrevista retomada por la revista Quien y detalló que el actor le pagó directamente a los extras que tenían el papel de cadáveres en la cinta.

En julio pasado, Will Smith compartió un video a través de su cuenta de Instagram en el que pide disculpas tanto al público como a Chris Rock y calificó su comportamiento como “inaceptable”: “Me siento como un m**rda (…) Me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas, estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

