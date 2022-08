Will Smith y Jada Pinkett reaparecen juntos por primera vez tras escándalo por cachetada en los Oscar

La ceremonia de los Premios Oscar este 2022 se vio apocada por la penosa escena entre Will Smith y Chris Rock, cuando el primero le dio una fuerte cachetada en pleno escenario luego de una pesada broma a su esposa con quien fue captado por primera vez en una cita romántica tras el escándalo.

Will Smith fue reconocido en la categoría Mejor Actor por su participación en la cinta “King Richard”, pero el triunfo se vio opacado por el fuerte golpe que le propinó al comediante luego de que éste lanzara una “broma” sobre Jada Pinkett haciendo referencia a la alopecia que padece y contra la que ha luchado durante años, por lo que también se rapó el cabello.

Te puede interesar: Will Smith ofrece disculpa por agresión en premios Oscar; dice que Chris Rock "no está preparado para hablar"

Tras el escándalo y los fuertes rumores sobre una separación entre la famosa pareja, fueron captados tras una romántica cita en un exclusivo restaurante de Los Ángeles, California, demostrando que están dispuestos a retomar su vida personal y amorosa tras lo sucedido.

Will Smith junto a Jada Pinkett tras escándalo en los Oscar. Foto: Instagram @justjared

En las imágenes, difundidas por los paparazzis, se puede ver a Will Smith y Jada Pinkett saliendo de un lujoso restaurante vestidos de manera casual. Además, al percatarse de la presencia de las cámaras el actor lanzó un saludo y su esposa se limitó a enviar una pequeña sonrisa con la que fue evidente su incomodidad.

Will Smith se disculpa

Tras lo sucedido el protagonista de “Soy leyenda” tuvo que enfrentar las consecuencias del mediático conflicto, entre otras cosas, fue vetado por 10 años de los Premios Oscar. Ante el estrepitoso momento que marcaba su carrera, decidió internarse en una clínica de rehabilitación mientras que su esposa lanzaba fuertes declaraciones con las que le dio la espalda.

Una fuente cercana a la pareja señaló a la revista US Weekly que Jada Pinkett creía que su esposo “exageró” con su reacción y lamentó lo sucedido en los Oscar; además, añadió que la actriz no sentías la necesidad de que alguien la protegiera, pues es una mujer “fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”.

Te puede interesar: Hermano de Chris Rock tiene una extraña teoría sobre la cachetada de Will Smith

Will Smith pide disculpas a Chris Rock. Foto: Instagram @jadapinkettsmith

Aunque la pareja ha tratado de mantenerse al margen de la polémica que generó la cachetada en los Oscar, han lanzado declaraciones con las que se disculpan y dejan ver su postura ante lo ocurrido. Como la de Pinkett durante su programa "Red Table Talk” en el que pide a los actores que se reconcilien y consideren la amistad que una vez los unió.

A esto se suma la más reciente disculpa de Will Smith, quien con un video a través de sus redes sociales admitió su error y dijo sentirse como “una mier**” por la bofetada: “Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”.

SIGUE LEYENDO:

Netflix: La estremecedora película con Will Smith que tienes que ver este sábado 25 de junio antes salga del catálogo

Will Smith: Su millonario NEGOCIO que prosperó luego de la cachetada a Chris Rock en los Oscar

Jada Pinkett exige que Will Smith y Chris Rock se reconcilien: "Dense una oportunidad"