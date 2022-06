Netflix: La estremecedora película con Will Smith que tienes que ver este sábado 25 de junio antes salga del catálogo

Así como Netflix da, también quita y aunque en junio nos trajo la primera parte de la temporada 4 de Stranger Things, se llevará algunos títulos buenos y tal es el caso de "Siete Almas", una película protagonizada por el -ahora- polémico Will Smith. La cinta se estrenó en cines a finales de 2008 y son 123 minutos que invitan a la reflexión.

Seven Pounds es su título original y es importante detallar que el director siempre mantuvo en misterio lo que esperaba en la cinta, Gabriele Muccino, también director de "En busca de la Felicidad", declaró que "El (público) no sabrá exactamente lo que este hombre está haciendo".

¿De qué trata "Siete Almas"?

Ben Thomas interpretado por Will Smith es un hombre que carga un secreto que lo atormenta, pues él fue el culpable (de manera imprudente) de la muerte de siete personas, situación que no le deja vivir con plenitud, pues entre esas personas estaba su novia. Para poder redimirse busca a la misma cantidad de sujetos en desgracia a los cuales pueda ayudar y así lo hace.

Para no dar spoilers si es que no has visto esta cinta, te diremos que el final es realmente conmovedor y que efectivamente da otra oportunidad de vida a las personas que cautelosamente elige para aliviar las siete almas que arrebató.

"Siete almas" fue un éxito en taquilla pues logró recaudar más de tres veces su costo que fue de 55 millones de dólares y obtuvo 168 millones167 mil 691. Las críticas le fueron favorables y la actuación de Will Smith que recientemente ganó su primer Premio Oscar por "El Método Williams" fue satisfactoria.

El catálogo de Netflix la eliminará el 30 de junio y se une a "Hombres de Negro" que también vio su salida en este mes.

