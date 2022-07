Hermano de Chris Rock tiene una extraña teoría sobre la cachetada de Will Smith

La pasada edición de los Premios Oscar dejó muchos momentos inolvidables, pero quizá el que pasará a la historia será el que protagonizaron los actores Will Smith y Chris Rock, luego de que éste último hiciera una broma pesada sobre la esposa del segundo, Jada Pinkett, sobre su problema de alopecia.

A partir de este bochornoso episodio ocurrido la noche del 27 de marzo se habló mucho al respecto y todo el mundo dio su opinión. Hubo quienes pensaron que el también cantante actuó bien y quienes pensaron que fue una verdadera locura; sin embargo, también aparecieron las teorías que intentaron explicar la increíble escena.

En este caso, el hermano de Chris, Tony Rock, ofreció una interesante hipótesis que obligó al famoso, quien fue expulsado de la Academia de Cine, a cometer tal acto en cadena internacional y perder todo el prestigio que consiguió con sus actuaciones y alegre personalidad.

¿Cuál es la teoría del hermano de Chris Rock sobre Will Smith?

Al igual que muchos, Tony Rock aseguró que no fue precisamente Jada Pinkett quien empujó a Will Smith a golpear a su hermano Chris Rock sino sus propios sentimientos, la acumulación de formas en las que se ha bromeado en otros sentidos, dijo, además de recordar que al actor no le agrada que lo vean como una persona débil.

Las declaraciones de Tony las realizó en el podcast "Top Billin' with Bill Bellamy" donde dijo pensar que el ego es el principal factor del comportamiento del protagonista de "Día de la Independencia" y "Yo, robot", pues tanto Jada como su hija tienen buenos comentarios del fallecido rapero Tupac, amigo de ella desde la época de la infancia.

¿Qué tiene que ver el cantante en el asunto? Pues de acuerdo con la teoría de Tony Rock, la esposa de Will Smith habla a menudo de la relación que tuvo con él y esto podría darle cierta inseguridad al actor y no sentirse suficiente para ella.

