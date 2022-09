Will Smith: la cachetada de Chris Rock en los Premios Oscar y los escándalos que lo persiguen a sus 54 años

Will Smith es uno de los actores de Hollywood más populares a nivel mundial. Sin embargo, en tiempos recientes su fama ha dado más de qué hablar por polémicas en torno a su persona que por sus proyectos. Un claro ejemplo es la cachetada que le dio al comediante Chris Rock en la edición 94 de los Premios Oscar.

Recordemos que el pasado 27 de marzo, durante la entrega de los llamados Premios de la Academia, Chris Rock hizo una broma sobre la alopecia de Jada Pinkett, esposa de Will Smith, quien reaccionó de forma violenta y golpeó al humorista en plena transmisión en vivo. Recordamos aquel momento y otros escándalos en los que se ha visto involucrado el actor, quien este 25 de septiembre cumple 54 años.

La icónica y controversial cachetada de Will a Chris (Foto: AP)

El día que Will Smith pensó en matar a su padre

En su libro de memorias titulado Will (2021), el también cantante y productor detalla la complicada relación que tuvo con su padre, William Carroll Smith, a quien describe como un hombre violento y alcohólico. El actor revela un acto atroz que lo marcó para siempre cuando vio a su papá golpeando a su madre, Caroline Bright.

"Cuando tenía nueve años, vi a mi padre golpear a mi madre en un lado de la cabeza con tanta fuerza que ella colapsó. La vi escupir sangre. Ese momento en esa habitación, probablemente más que cualquier otro momento en mi vida, ha definido quién soy", se lee en el libro de Will Smith, en un extracto compartido por la revista People.

Will Smith y su padre (Foto: Shutterstock)

Desde entonces, se sintió culpable por no haber ayudado a su mamá. Esa rabia contenida se apoderó de él años más tarde, cuando confesó que pensó en asesinarlo mientras cuidaba de él tras ser diagnosticado de cáncer, pues cuando era niño siempre se dijo a sí mismo que algún día, cuando fuera más grande y fuerte, "lo mataría".

"Una noche, mientras lo llevaba desde su cuarto hasta el baño con cuidado, una oscuridad surgió dentro de mí (...) Me detuve en la parte superior de las escaleras, pensé que podría empujarlo y quitármelo de encima fácilmente. Mientras las décadas de dolor, ira y resentimiento iban desapareciendo, negué con la cabeza y procedí a llevarlo al baño", relata.

Sus padres se separaron cuando él era un adolescente y se divorciaron en 2000. Su progenitor falleció el 7 de noviembre de 2016 a causa de cáncer.

El supuesto amante gay de Will Smith

En 2011, una gran cantidad de medios internacionales aseguraron que el actor mantenía una relación homosexual en secreto con el actor Duane Martin. Los rumores surgieron cuando ambos fueron captados sin sus esposas en unas vacaciones en la Trinidad y Tobago.

Años después, en 2016, la difunta actriz Alexis Arquette, hermana de los actores David y Patricia Arquette, escribió en su cuenta de Facebook que Will Smith es gay y Jada Pinkett es lesbiana, algo que han ocultado durante sus años de matrimonio. Aunque la publicación fue eliminada, también se aseguró que la primera esposa del actor, Sheree Zampino terminó con él cuando ella lo encontró en la cama con otro hombre.

Duane Martin y Will Smith, durante sus vacaciones en 2011 (Foto: Woodford Cafe)

Tiempo después, Sheree Zampino publicó un video en el que dijo: "Alexis Arquette, seamos claros, no te conozco y tú no me conoces a mí. Afirmar que tienes información de primera mano sobre por qué mi matrimonio no funcionó no sólo está fuera de lugar (sino que) no es absolutamente cierto y estoy ofendida y herido de que alguien sea tan maliciosa, imprudente y destructiva y use una mentira y una falsedad para probar un punto".

Actualmente, Will y Sheree siguen siendo amigos (Foto: Especial)

La infidelidad de Jada Pinkett a Will Smith

En julio de 2020, durante un episodio del programa de entrevistas Red Table Talk, conducido por Jada Pinkett, la actriz le reveló a Will Smith que tuvo una relación con el rapero August Alsina cuando ambos se dieron tiempo. Admitió que su romance con el cantante inició en 2016, cuando su matrimonio estaba lleno de problemas.

"Nosotros decidimos que íbamos a darnos nuestro espacio ¿y qué pasó?", le preguntó el actor. "Sí, y después yo me metí en un enredo con August, una relación (...) Tenía mucho dolor, me sentía destruida y en el proceso de esa relación me di cuenta que no se puede encontrar felicidad fuera de ti mismo", respondió ella.

La cachetada de Will Smith a Chris Rock

En la edición 2022 de los Premios Oscar, el actor le propinó una bofetada a Chris Rock después de que este último hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett, pues comparó su apariencia con la de Demi Moore en la película G.I. Jane (Hasta el límite, 1997). La agresión de Will Smith tuvo como resultado la prohibición de asistir a eventos de la Academia de Estados Unidos por los próximos diez años.

En julio de este año, Will Smith publicó un video en sus redes sociales en el que le ofreció disculpas al comediante. "Soy humano y cometí un error. Así que, Chris (Rock), te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar", aseguró.

Al respecto, a principios de este mes de septiembre, Chris Rock ofreció un show de comedia junto al también humorista Dave Chapelle, en el cual abordó el tema de la cachetada. "¿Te dolió eso?", preguntó Chapelle, haciendo referencia al golpe. "Ese imbécil me golpeó por una broma estúpida. Fue la broma más agradable que he hecho en mi vida", respondió Chris, de acuerdo con el diario Daily Mail.

"Will interpretó a una persona perfecta durante 30 años y de pronto se quitó la máscara y nos mostró que es igual de desagradable que el resto de todos nosotros. Más allá de las consecuencias de lo que hizo, sólo espero que no vuelva a ponerse esa máscara y deje a su verdadero rostro respirar", expresó Dave.

