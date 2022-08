Zoë Kravitz se arrepiente de criticar a Will Smith por la cachetada a Chris Rock: “Da miedo tener una opinión”

La cachetada de Will Smith a Chris Rock en los Premios Oscar generó un sinfín de reacciones, entre ellas la de la actriz Zoë Kravitz quien dijo haber sido blanco de comentarios negativos tras condenar el exabrupto del actor y desde entonces teme expresar cualquier tipo de opinión en redes sociales.

El triunfo de Will Smith en los Oscar al ganar como Mejor Actor por su participación en la cinta “King Richard” se vio opacado por la bofetada al comediante; además, tuvo que enfrentar las consecuencias y renunció a su a la Academia en donde lo vetaron por 10 años.

La hija de Lenny Kravitz compartió una foto en Twitter tras la ceremonia de los Oscar en la que disfrutaba de la fiesta del Vanity Fair, aunque lo que generó gran controversia fue el mensaje con el que condenó lo sucedido: “Y aquí hay una foto de mi vestido en la fiesta después de la entrega de premios, donde aparentemente estamos gritando groserías y agrediendo a la gente en el escenario ahora”.

Zoë Kravitz arrepentida de críticas a Will Smith. Foto: Instagram @zoeisabellakravitz

Como resultado de expresar su descontento, la joven actriz fue blanco de críticas y algunos internautas revivieron una foto con el hijo de Will Smith, Jaden, por la que fue señalada de abuso ya que en ella decía que era el amor de su vida externó su deseo de tener un romance con él cuando tenía 15 años y Zoë 25.

“Estoy conflictuada sobre lo que decir ahora mismo, porque se supone que hable de ello. Tengo sentimientos muy complicados al respecto, desearía haberlo manejado diferente. Y está bien”, dijo la actriz en una reciente entrevista al Wall Street Journal.

Zoë Kravitz se refugia en el arte

Detalló que debido a los comentarios negativos que recibió por parte de los fans de Will Smith no desea expresar más su opinión a través de redes sociales, por lo que ha recurrido al arte como una forma de externar sus sentimientos respecto a temas que generan controversia.

“Da miedo tener una opinión o decir algo incorrecto o hacer arte o una declaración, pensamiento o lo que sea controversial. Da más miedo porque el arte es sobre la conversación. Eso debe, en mi opinión, siempre ser el punto. El internet es lo opuesto a la conversación. El internet es gente publicando cosas sin absorber nada”, añadió.

Will Smith y Jada Pinkett son captados juntos en California. Foto: Instagram @jadapinkettsmith

Sobre Will Smith, el actor fue captado recientemente junto a su esposa, Jada Pinkett, por primera vez luego del escándalo en los Oscar y con ello dejan de lado los rumores de una separación. Además, admitió que fue un error y desea pedirle una disculpa a Chris Rock, aunque él aún no se siente listo.

“Me comuniqué con Chris y el mensaje que me respondió es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar”, dijo en un video compartido en YouTube.

