Sobre la lucha ante la adversidad: la película en HBO Max que habla sobre cómo perseguir tus sueños

Inspiradora película

En cada momento de la vida sufrimos por varias pruebas de las cuales depende la posición o los privilegios que tengamos será la posibilidad de salir de ellos, y aunque puede resultar difícil, poder darle vuelta a las adversidades es una aventura que resulta satisfactoria cuando logramos eso que tanto anhelamos.

Protagonizada por Will Smith, "Rey Richard: Una Familia Ganadora" es la historia de una de las familias más conocidas en el mundo del deporte. Basada en la vida real de Richard Williams, padre y entrenador de las mundialmente famosas tenistas Serena y Venus, cuenta sobre las trabas que tuvieron ante el sueño familiar y el esfuerzo que hace por alcanzar que su popularidad valga cada sacrificio.

Will Smith siempre estuvo entusiasmado con este proyecto Foto: Especial

La película es dirigida por Reinaldo Marcus Green, conocido por otros filmes como ‘Monsters and Men’, no sólo hace que la historia logré conectar con la audiencia sino también el elenco conjunta gran talento y experiencia en la pantalla grande; no sólo es el protagonista de “En búsqueda de la felicidad”, también la participación de Aunjanue Ellis y Tony Goldwyn hace que su compromiso con el papel tenga un cast perfecto. Además el cast tiene nombres conocidos como los de Jon Bernthal, Dylan McDermott, Kevin Dunn y la tenista mexicana, Marcela Zacarías.

Además de que su padre la protegía de las pandillas también quería que no sufrieran de racismo Foto: Especial

El largometraje con duración de 144 minutos se puede observar la lucha de un padre afrodescendiente rebasando los límites de la crianza que para las familias tradicionales e puede salir de lo convencional, pero muestra la realidad de las comunidades negras y las nulas oportunidades que tienen, sin embargo Richard hace que sus hijas sean las las número uno del mundo.

