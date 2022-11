No soportarás su intensidad: la nueva película en HBO Max que es sólo para adultos

Actualmente una de las plataformas con mayor demanda en México es HBO Max, empresa que desde su llegada al mercado de streaming en 2020 se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión te recomendamos una película que se encuentra dentro del amplio catálogo de HBO Max, misma que forma parte del género thriller psicológico y suspenso bajo la dirección de Olivia Wilde, la producción de Roy Lee y Katie Silberman; y el guion escrito por Katie Silberman, Carey Wayne Van Dyke y Shane Van Dyke.

Qué ver en HBO MAx

Se trata de la cinta titulada “Don’t worry darling”, misma que fue protagonizada por el cantante y ex One Direction Harry Styles, Florence Pugh, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll y Chris Pine; está basada en una historia de Carey van Dyke, Shane Van Dyke y Silberman.

La película producida por New Line Cinema y Vertigo Entertainment, sigue la historia de Alice y Jack, una pareja que tiene la suerte de vivir en Victoria, la ciudad experimental de una compañía donde albergan a hombres que trabajan en un proyecto secreto llamado “Victoria”, así como a sus familias.

¿De qué trata "Don't worry darling"?

Sus vidas son perfectas, atendiendo las necesidades particulares de cada familia por parte de la empresa, sin embargo, lo que ellos piden a cambio es su compromiso incondicional en el proyecto; todo comienza a complicarse de manera abrupta luego de que aparecen conflictos en sus idílicas vidas, donde algunos de los habitantes deciden guardar absoluto silencio, mientras que otros como Alice, no pueden evitarlo y empiezan a indagar más sobre este sospechoso proyecto.

Cabe señalar que esta producción cinematográfica llegó a las salas de cine en Estados Unidos el 23 de septiembre de 2022 a cargo de Warner Bros Pictures y ahora se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

La mejor película de suspenso y drama para ver hoy. FOTO: Especial

