Es espantosa: La nueva película en HBO Max que no te dejará dormir con su fuerte historia

Actualmente una de las plataformas con mayor demanda en México es HBO Max, empresa que desde su llegada al mercado de streaming en 2020 se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión, te recomendamos la película titulada "El no nacido", misma que se encuentra dentro del género de terror estadounidense y que fue lanzada en 2009 bajo el guion y dirección de David Goyer.

Esta película se logró realizar con 16 millones de dólares y en taquilla logró recaudar más de 70 millones de dólares; tiene una duración de 87 minutos tiene algunos toques de suspenso dentro de su historia; contó con las actuaciones de Odette Annable, Gary Oldman y Cam Gigandet.

¿De qué trata "El no nacido"?

Esta producción sigue la historia de Casey, una joven universitaria que vive con su novio Marck; aunque pareciera no tener relevancia, ella se percata de qué tiene un sueño recurrente en donde ve un niño de ojos azules con aspecto aterrador y a un perro que la sigue constantemente.

Al respecto, la joven interpreta dicho sueño como una señal de su miedo a tener hijos, el cual fue originado por su madre cuando ella era una niña, tras enterarse de qué era adoptada, hecho que la llevó a la demencia y posteriormente a la muerte.

Ella se dedica a ser niñera de dos infantes, una bebé y un niño de cuatro años llamado somas; una noche, escucha el mayor hablar de forma extraña a través del radio transmisor de la alcoba de la bebé, donde se percata que el niño le pone un espejo frente a la bebé para que se vea así misma.

Al irrumpir este hecho, el pequeño casi le corta un ojo y le genera diversas heridas, y en cuanto llegan los padres de los pequeños ella decide mejor retirarse.

Pese a esto, las visiones, los sueños y diversos hechos paranormales comienzan a ser más constantes en la vida de la joven, donde además se encuentra frases como “Jumvy quieren nacer ahora”, lo cual genera más ansiedad y miedo en Casey.

