Es de lo más atroz: la nueva película en HBO Max que te hará pensar en lo que harías por amor

Actualmente una de las plataformas con mayor demanda en México es HBO Max, empresa que desde su llegada al mercado de streaming en 2020 se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

En esta ocasión te recomendamos una película que se encuentra dentro del amplio catálogo de HBO Max, misma que forma parte del género thriller y suspenso bajo la dirección y guion escrito por Steven Knight.

Qué ver en HBO Max

Dicha producción cinematográfica titulada “Serenity”se encuentra entre lo más visto de la plataforma que contó con las actuaciones protagónicas de Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou y Jeremy Strong; se estrenó el 25 de enero de 2019.

Esta cinta que recaudó más 14 millones de dólares tras su estreno bajo la distribución de Aviron Pictures, sigue la historia de Baker Dill quien es un capitán de un barco pesquero; él vive una vida tranquila y prácticamente en bucle en forma de rutina, esto luego de separarse de su pareja.

De qué trata "Serenity"

Vive cerca de una isla frente a la costa de Florida donde pasa sus días enfocando y básicamente obsesionado con la captura de un atún aleta amarilla gigante a quien llama “Justicia”.

Sin embargo, toda su tranquilidad se va totalmente cuando descubre que su ex esposa Karen lo busca de manera desesperada para pedirle ayuda, pues le pide que a cambio de 10 millones de dólares la salve a ella y su pequeño hijo de su nuevo y violento esposo Frank.

Con esta recompensa, ella le pide que lo deje en el océano para que se lo coman los tiburones; para convencerlo, ella le dice a Dill que Frank llegará más tarde, por lo que ha reservado un viaje de pesca, lo cual se convertirá en el momento ideal para que Dill lo deje caer por la borda.

La mejor cinta de suspenso para ver hoy. FOTO: ESPECIAL

