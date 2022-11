Es inquietante y de terror: la película en HBO Max que sólo es apta para valientes

Los usuarios a través de las diversas plataformas que hoy existen como Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+, se preguntan qué tipo de contenido pueden disfrutar, ya que las opciones son cada vez más amplias que van desde series de aventura, drama y romance, hasta películas de suspenso y terror.



Desde su llegada al mercado de streaming en 2020, HBO Max se consolidó como una fuerte competencia para otras plataformas que ya acaparaban este público, esto principalmente debido a que puso en su catálogo diversas series icónicas que son consideradas como clásicos tal es el caso de Friends, Sex and the City, The Office, entre otras.

Qué ver en HBO Max

En esta ocasión te recomendamos una de las películas más escalofriantes dentro del catálogo de HBO Max, pues se trata de una que incluso ha logrado perturbar a los espectadores.

Nos referimos a la película “La casa del terror'', misma que tuvo estreno en 2019 bajo el título original “Haunt”, y que con una duración de 92 minutos logra envolver con su historia perturbadora y terrorífica al espectador.

“La casa del terror” sigue la historia de Harper, un adolescente quien acaba de terminar una relación sentimental, por lo que decide salir de fiesta con sus amigas durante Helloween; aunque la noche parecía ir normal, con el paso de las horas, un joven llama su atención.

¿De qué trata "La casa del terror"?

Posteriormente los jóvenes se juntan y deciden entrar en una casa encantada con otros amigos, misma que les promete ofrecer una experiencia extrema para conocer sus miedos más profundos, pero no tomarán en cuenta que algunos de los monstruos dentro de ésta son reales.

Dicha producción cinematográfica que fue realizada bajo la dirección y el guión de Scott Beck y Brian Wood, y que fue protagonizada por Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain, Andrew Caldwell, Shazi Raja, Schuyler Helford, Phillip Johnson Richardson, Chaney Morrow, Justin Marxen, Terri Partyka, Justin Rose, Damian Maffei, y Schuyler White.

La película más escalofriante del catálogo. FOTO: HBO Max

SIGUE LEYENDO:

No soportarás su intensidad: la nueva película en HBO Max que es sólo para adultos

Es de lo más atroz: la nueva película en HBO Max que te hará pensar en lo que harías por amor