Salma Hayek reveló que François-Henri Pinault la llevó por sorpresa al juzgado para casarse: "No tuve opción"

Durante las últimas horas el nombre de Salma Hayek ha encabezado las listas de tendencias en distintas plataformas digitales debido a que la talentosa actriz originaria de Coatzacoalcos, Veracruz reveló que su esposo, François-Henri Pinault, en colaboración con su familia, la llevaron a un juzgado para prácticamente obligarla a casarse, por lo que en esta nota te contaremos todo lo que dijo la también productora de 56 años, quien figura como una de las actrices más bellas y talentosas de todo Hollywood.

Estas revelaciones de Salma Hayek en torno a su vida en pareja fueron realizadas durante la última edición de la reconocida revista “Glamour” y debido a que está a pocos días de celebrar su aniversario de bodas número 14 la protagonista de cintas como “El callejón de los milagros” y “Desperado” reveló cómo es que se convirtió en la esposa del empresario francés.

Salma Hayek y François-Henri Pinault se conocieron en 2006. Foto: IG: salmahayek

Como bien se sabe, Salma Hayek y François-Henri Pinault iniciaron su mediática relación en 2006 y al año siguiente se convirtieron en padres de su hija Valentina, no obstante, para el 2008 anunciaron su ruptura sin ofrecer muchos detalles y de la misma manera, meses más tarde retomaron su amorío para casarse el 14 de febrero de 2009.

Salma Hayek reveó que le tenía fobia al matrimonio. Foto: IG: salmahayek

“No tuve otra opción”, asegura Salma Hayek

Durante la entrevista, Salma Hayek confesó que le tenía fobia al matrimonio, por lo que dejó todo en manos de su familia y del empresario francés, quienes se encargaron de organizar todo para la unión matrimonial y sin decirle nada confabularon para llevarla al juzgado donde no tuvo otra opción más que dar el “sí”.

“Ni siquiera sabía que me casaría ese día, fue como una intervención, creo que nunca conté esta historia, simplemente me llevaron a la corte. Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando, le tenía fobia al matrimonio. La razón por lo que la boda fue en un juzgado fue porque me arrastraron hasta ahí y estaba muy nerviosa”, señaló Salma Hayek.

Salma Hayek sigue muy enamorada de François-Henri Pinault. Foto: IG: salmahayek

En otro momento de su relato, Salma Hayek recordó que, por cómo se dieron las cosas, la celebración fue en casa de sus suegros con un almuerzo sencillo, además, aclaró que el hecho de que prácticamente fue obligada a casarse no significa que fue por falta de amor sino por su fobia al matrimonio.

“Y luego hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de entretener, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”, señaló Salma Hayek, quien señaló que la clave para que siga siendo tan feliz con François-Henri Pinault es que ambos disfrutan de “las cosas pequeñas” como “no hacer nada juntos”.

