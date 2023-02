Florinda Meza celebra 74 años con foto inédita de su juventud: “Yo era la mujer más hermosa del mundo”

Este miércoles 8 de febrero, Florinda Meza se encuentra de manteles largos debido a que se encuentra celebrando su cumpleaños número 74 y por ello, la entrañable “Doña Florinda” de “El Chavo del 8” inició el día más que activa en redes sociales donde, como en cada fecha especial, recordó a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito”, además, difundió una foto inédita de su juventud en la que demostró por qué llegó a ser considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Florinda Meza difundió la fotografía inédita de su juventud y presumió que su fallecido esposo, Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” siempre le decía que era la mujer más hermosa de todo el mundo, por lo que se cuestionó si le seguiría diciendo lo mismo ahora que cumplió 74 años de edad y para mantener la interacción con “La Bonita Vecindad Virtual”, como se refiere a sus fans, les pidió que comentaran lo que creen que le diría el creador de “El Chavo del 8”.

Florinda Meza sorprendió a sus fans con esta foto inédita de su juventud. Foto: IG: florindamezach1

“Esta era yo, hace algunos ayeres. Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme, en mi cumpleaños 74. Mis amados de la bonita vecindad virtual ¿Qué creen que me diría? Los leo…” fue el texto que escribió Florinda Meza.

En cuanto a la fotografía que Florinda Meza difundió, la actriz no especificó en qué fecha fue capturada, sin embargo, aparentemente no rebasaba los 30 años de edad y para esta postal la actriz que le dio vida a personajes como “La Popis” y “La Chimoltrufia” posó recostada sobre una caja forrada con papel dorado y en otra cubierta por una piel de algún felino, además, para complementar la exótica imagen, la también escritora y productora estaba utilizando un entallado body de animal print, el cual resaltó todas y cada una de sus curvas.

El romance de "Chespirito" y Florinda Meza duró más de 40 años. Foto: IG: florindamezach1

Para complementar su impactante look, Florinda Meza estaba usando unas botas de piel en color negro que le llegaban por encima de la rodilla, además, estaba usando una gargantilla y una cadena de oro en su brazo que la hicieron lucir arrolladoramente bella.

Como era de esperarse, la fotografía de Florinda Meza tuvo una gran repercusión en plataformas digitales, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos logró acumular más de 5 mil likes, además, los halagos de parte de sus fans de diversas partes del mundo comenzaron a llegar por decenas, por lo que quedó demostrado que Roberto Gómez Bolaños no era el único que pensaba que “Doña Florinda” era la mujer más hermosa de todo el mundo.

Así luce Florinda Meza actualmente. Foto: IG: florindamezach1

“Siempre tan bella y elegante”, “Sigues siendo igual de hermosa”, “Estabas preciosa”, “Qué linda has sido desde siempre”, “Eres el resultado de belleza y elegancia” y “¡Cuánta sofisticación!” fueron algunos de los halagos que se llevó Florinda Meza, quien hace apenas unas semanas ofreció una entrevista en la que confesó aunque vive tranquilamente no ha podido superar la muerte de “Chespirito”, por lo que todos los días lo recuerda y hasta en algunas ocasiones habla con él para poder sentirlo cerca.

