Livia Brito: los 3 looks más arriesgados que pusieron a la actriz al borde de la censura

Livia Brito, quien es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula, se ha puesto al borde de la censura en plataformas digitales en más de una ocasión debido a los arriesgados outfits con los que ha derrochado belleza y estilo y por ello, en esta ocasión te presentaremos los 3 looks más atrevidos con los que la cubana ha desafiado las restricciones de Instagram con tal de deleitar la pupila de sus millones de fans, además, te contaremos algunos aspectos que posiblemente no sabías acerca de la estrella de telenovelas y su estancia en redes sociales.

La carrera artística de Livia Brito comenzó en el año 2010 dentro de la telenovela “Triunfo del amor” y aunque tuvo un pequeño papel pudo dar una muestra de su gran talento por lo que rápidamente fue tomando relevancia dentro del ambiente artístico, además, gracias a su belleza también comenzó a tener algunas participaciones como modelo con distintas marcas comerciales.

Livia Brito roba suspiros en cada publicación que realiza. Foto: IG: liviabritopes

El inicio de la carrera de Livia Brito también coincidió con el surgimiento de distintas redes sociales como Facebook e Instagram y por ello fue una de las primeras celebridades en trasladar su popularidad a estas plataformas digitales, las cuales, ha sabido aprovechar de muy buen amanera para llegar a nuevos públicos y mantenerse vigente dentro del ambiente artístico.

Como se mencionó antes, Livia Brito es considerada como una de las mujeres más atractivas de todo el ambiente artístico, además, también ha logrado brillar por su desarrollado sentido de la moda y la cubana ha sabido sacarle provecho a estas dos cualidades para convertirse en toda una influencer dentro del mundo de la moda en redes sociales pues es más que recurrente que sorprenda a sus fans con increíbles outfits para todo tipo de ocasión, además, es recurrente verla colaborar con distintas marcas que la buscan para que promocione sus prendas o accesorios.

Livia Brito posee uno de los físicos más envidiables de toda la farándula. Foto: IG. liviabritopes

Además de tener presencia en Facebook e Instagram, con el paso de los años, Livia Brito logró conquistar otras redes sociales como Twitter, TikTok y hasta en YouTube, donde en su canal comparte diversos aspectos de su día a día, por lo que esto le ha permitido tener una estrecha cercanía con sus fans.

En cuanto a las ocasiones que Livia Brito se ha puesto al borde de la censura es porque ha querido presumir su escultural figura modelando bikinis, lencería o cualquier otra prenda que la haga derrochar estilo y sensualidad, no obstante, ha logrado evadir las restricciones de la famosa aplicación de la camarita debido a que es muy cuidadosa para no enseñar de más y solo jugar con el erotismo, aunque este tipo de contenido no es el que predomina en sus redes sociales.

Livia Brito ostenta más de 7.5 millones de seguidores en Instagram. Foto: IG: liviabritopes

En más de una ocasión, los fans de Livia Brito le han pedido que habrá un perfil de OnlyFans, sin embargo, todo parece indicar que la estrella de telenovelas ni si quiera tiene contemplada esta posibilidad pues parece sentirse muy cómoda con su actual desempeño en redes sociales pues como se dijo antes, es una de las celebridades de la farándula con más popularidad en plataformas digitales.

