Alicia Machado se lanza contra la hija de Julio César Chávez: “La niña le salió una inútil”

Previo a la eliminación de Nicole Chávez de “La Casa de los Famosos 3”, Alicia Machado aprovechó su posición de excampeona del reality y se lanzó con todo contra la hija de Julio César Chávez pues luego de criticar fuertemente su participación en el programa no dudó en tacharla de “inútil”, por lo que sus palabras tuvieron un gran eco en redes sociales y se podría iniciar una fuerte rivalidad entre ambas celebridades, por lo que en esta nota te contamos todo lo que dijo la exMiss Universo venezolana.

Como se mencionó antes, estas declaraciones de Alicia Machado fueron vertidas previo a la última eliminación de “La Casa de los Famosos 3” y fue durante el programa “Hoy día” donde la también actriz venezolana se lanzó con todo contra “Nicky” Chávez, quien protagonizó distintas polémicas durante su estancia en el reality de Telemundo debido a su actitud prepotente y poco colaborativa con sus compañeros, además, manifestó que la hija del “Sr. Nocaut” no debió haber participado en el programa.

“A mí me parece que es una niña, bueno para empezar no es ninguna niña, a los 25 años en este país hay señoras que están trabajando y estudiando, tienes tres hijos chiquitos y son indocumentadas y tienen la edad de esta muchachita, entonces me parece una injusticia, que bueno, si ella es tan fabulosa, tan rica y tan estupenda ¿qué hace ahí? Mejor que le dé la oportunidad a otras concursantes para que puedan lograr el dinero que a ella no le hace falta”, fueron las palabras con las que Alicia Machado comenzó su fuerte crítica contra Nicole Chávez.

En otro momento de la entrevista, Alicia Machado ironizó sobre la actitud de Julio César Chávez ante las críticas para su heredera y le pidió que no la retara a una pelea, posteriormente, calificó a Nicole Chávez como una “inútil”, provocando la sorpresa y algunas risas de las titulares del famoso matutino de Telemundo.

JC Chávez ha defendido a su heredera de todas las críticas que recibió en LCDLF 3. Foto: IG: nicolechavez98

“Los padres no tienen la culpa, el señor Chávez, espero que no me vaya a ofrecer trompadas a mí también, pero, lamentablemente su hija no es una mujer que esté representando lo que representan las chavas de 25 años en una sociedad como esta, qué pena, pero no, que la niña sea una inútil no tiene nada que ver con usted, a lo mejor usted la crio lo mejor que pudo, la llevó a los mejores colegios, pero bueno, la niña le salió una inútil, ¿qué culpa puede tener el señor que le pagó los mejores colegios?” finalizó Alicia Machado.

Como se mencionó antes, las palabras de la campeona de la primera temporada de “La Casa de los Famosos” tuvieron mucho eco, sin embargo, Julio César Chávez no respondió a las palabras de Alicia Machado, además, su hija finalmente resultó eliminada y tampoco ha emitido ninguna declaración al respecto, pero se espera que sea en los próximos días cuando salga a responderle a la Miss Universo para así continuar su rivalidad en igualdad de condiciones.

