FOTOS: la hija de Julio César Chávez eleva la temperatura en bikini dorado

Este fin de semana, la hija de Julio César Chávez, Nicole Chávez, elevó la temperatura de sus miles de fanáticos que la siguen en Instagram y durante las transmisiones de “La Casa de Famosa 3”. La joven hija del máximo boxeador mexicano pasó unos días de encanto en una paradisiaca playa luciendo un bikini dorado mientras los rayos del Sol bronceaban su fina figura.

Hace unos días, “La Casa de los Famosos 3” ardió por las palabras que lanzó Nicole Chávez contra la actriz Patricia Navidad al asegurar que “ella no necesitaba el dinero del premio y Paty sí. “aseguró que a ella no le importa salir, “pues no necesita el dinero”. Estas palabras calentaron los ánimos dentro de la casa y el público que en Estados Unidos sigue el programa y en redes sociales decidieron apoyar a Paty Navidad.

FOTO: Instagram @nicolechavez98

FOTOS: La cajera del Oxxo en 3 licras deportivas para el gimnasio

Danna Paola se suma a la tendencia de los microbikinis amarillos

Nicole Chávez dejó a todos con la boca abierta

Ante esta negativa de apoyar Nicole Chávez, su papá Julio César Chávez emprendió una campaña con varios videos y tuits para solicitar a “su gente en Estados Unidos” apoyo para su hija de 24 año para no salir de la famosa casa y así tener otra oportunidad para que la conozcan y se enamoren de su buena vibra. En varias ocasiones el boxeador mexicano ha salido a defender a su hija Nicole, pero las redes sociales no paran de calificarla de “clasista” y “fifí”. Pero eso no le importa a la joven influencer al lucir un tremendo cuerpazo como testigos una hermosa playa con aguas turquesas y unas enormes palmeras.

FOTO: Instagram @nicolechavez98

En otra foto, logramos ver a detalle la figura de Nicole Chávez mientras acostada a lado de la alberca pasaba unas horas de descanso mientras el Sol daba color a su fina y delicada piel. Esa foto logró que sus seguidores más fieles la llenaran de halagos y decenas de corazones. Nicole, de 24 años de edad, es la hija menor de Julio César Chávez y comienza a brillar como actriz y compartiendo proyectos como las celebridades en "La Casa de los Famosos".

FOTO: Instagram @nicolechavez98

SIGUE LEYENDO:

Jacky de Acapulco Shore en fina lencería eleva la temperatura

Frida: la aficionada más bella de los Tuzos del Pachuca en bikini encanta a la porra

FOTOS: Issa Vegas sacude la red en diminuto bikini neón naranja

FOTOS: Fer Moreno de Acapulco Shore voló la red en body de tiritas