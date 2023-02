Salma Hakey habla de su impactante evolución en Hollywood: “Mi sexualidad no es lo único que se aprecia”

Con 56 años de edad y más de tres décadas de trayectoria artística, Salma Hayek sigue siendo considerada como una de las máximas estrellas de Hollywood, sin embargo, recientemente la actriz confesó que no todo ha sido miel sobre hojuelas en su carrera pues durante muchos años quisieron hacerla creer que lo único que podía hacer era derrochar sensualidad en sus películas por lo que a continuación te contamos lo que tuvo que hacer para quitarse este estigma y darle un nuevo impulso a su carrera.

Estas revelaciones de Salma Hayek fueron emitidas durante una entrevista para la revista GQ hype, donde la actriz nacida en Coatzacoalcos, Veracruz recordó que en sus primeros papeles en Hollywood sus personajes se basaban mucho en su imagen física y aunque esto le permitió consolidarse como todo un sex symbol no estaba muy cómoda con eso pues siempre quiso mostrar su talento haciendo distintos personajes dentro de producciones de géneros variados.

Salma Hayek siempre ha destacado gracias a su impactante belleza. Foto: IG: salmahayek

Durante la charla, Salma Hayek confesó que a finales de la década de los 2000 sintió que su carrera comenzó a estancarse pues como se mencionó antes, los únicos trabajos que le ofrecían eran de “chica sexy”, no obstante, esta situación cambió en el 2010 cuando Adam Sandler la incluyó en el elenco de la película “Son como niños” donde pudo demostrar que también podía hacer comedia y cualquier otro género cinematográfico, lo cual, significó un nuevo impulso para su carrera.

“No pude conseguir un papel hasta que conocí a Adam Sandler, quien me puso en una comedia, pero yo ya tenía cuarenta y tantos”, señaló la también empresaria.

Como se mencionó antes, tras su participación en “Son como niños” Salma Hayek obtuvo acceso a un amplio abanico de oportunidades que le permitieron diversificar su actividad dentro del ambiente cinematográfico de Hollywood pues además de participar en producciones de distintos géneros, también aumentó su labor como productora, lo cual, la posicionó en un lugar de privilegio dentro de la industria.

Salma Hayek confesó que Adam Sandler fue el responsable de ponerla de nuevo en el mapa. Foto: IG: salmahayek

Luego de hacer un recorrido por su carrera, Salma Hayek dijo estar muy orgullosa de todo lo que ha logrado y señaló que todo su trabajo le ha permitido dejar de ser reconocida solo por su físico.

“Estoy en un momento de mi vida en el que no creo que mi sexualidad sea lo único que se aprecia más, pero si así lo fuera, no me importaría, porque he construido suficiente respeto a mi alrededor por parte de las personas que realmente me importan”, sentenció la actriz.

Salma Hayek dijo estar muy contenta por ser reconocida por su talento y no solo por su belleza. Foto: IG: salmahayek

Para finalizar el tema, Salma Hayek reconoció que antes de este nuevo impulso de su carrera, llegó a pensar que su estancia en Hollywood había terminado, lo cual, la puso muy triste, pero ahora, puede reírse de ese mal momento, en el que hubo gente que la dijo que ya había “expirado”.

“Estuve triste en ese momento, pero ahora aquí estoy haciendo todos los géneros, en un momento de mi vida me dijeron que había expirado, que los últimos 20 años había estado fuera del negocio, pero ya no estoy triste ni enojada, estoy riendo”, finalizó Salma Hayek, quien incluso, incursionó en el Universo Cinematográfico de Marvel con la película llamada “The Eternals”.

