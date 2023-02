Salma Hayek sacude la red con un ajustado outfit de terciopelo

Salma Hayek se ha posicionado como una de las figuras que tiene la industria del cine. En un primer momento fue seleccionado por los productores de Hollywood gracias a su gran belleza y espectacular carácter. Pasado el tiempo, la mexicana fue demostrando sus grandes dotes artísticos y fue ahí donde conquitó a todo el mundo.

Si uno ingresa a Instagram, puede observar como la actriz va subiendo mucho contenido sobre lo que está haciendo por estos días. Sin dudas que la magia no descansa para la actriz y por eso está dispuesta a tener nuevos desafíos que no tenga mucho que ver con la pantalla chica que tanta exposición le dio.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

Salma Hayek muestra su belleza en Instagram

Es conocido que Salma Hayek nunca estuvo muy cómoda que la cataloguen solo por su gran belleza. Es más, en una entrevista reciente que estuvo encasillada mucho tiempo en Hollywood y eso no le agrado “estuve encasillada mucho tiempo. He querido hacer comedias toda mi vida, pero no me ofrecían comedias. Me decían eres sexy”, dijo la actriz.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

De igual manera, en Instagram la actriz se muestra en una faceta muy sexy y parece que no le molesta para nada. De hecho, en estos días se la vio en una gran producción donde luce un ajustado vestido de terciopelo que deja ver toda la belleza que conserva la mexicana y fue ella misma quien la subió a sus redes.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

A pesar que Salma Hayek reniegue que su belleza puede cautivar a muchos y eso es un producto que vende, los fanáticos de la actriz necesitan verla en esa faceta muy sexy ya que aman su gran figuro. Esperemos que la mexicana nos siga regalando estos grandes momentos en las redes.

Salma Hayek. Fuente: Instagram @salmahayek

SIGUE LEYENDO

Salma Hayek impacta con elegante vestido de profundo escote, hace sesión de fotos para importante revista británica

Salma Hakey habla de su impactante evolución en Hollywood: “Mi sexualidad no es lo único que se aprecia”