Cecilia Gabriela asegura que no encuentra trabajo por ser “medio güerita”, quiere que Tenoch Huerta conozca su caso

La actriz Cecilia Gabriela afirmó que debido a sus rasgos físicos, como ser "medio güerita" y de "ojo claro" se le está dificultando encontrar trabajo dentro de las plataformas. En este caso, señaló que los contenidos que se están creando tienen elencos "más del tipo latino, más del tipo mexicano", por lo que ella ya no encaja a pesar de tener 40 años de trayectoria artística y toda la experiencia del mundo.

En este sentido, le envió un mensaje al actor Tenoch Huerta, quien ha defendido la postura de los profesionales morenos y han sufrido por años la discriminación de parte de las televisoras y productoras. Le pidió que conozca su caso, porque "si él se quejaba que escuche mi historia, porque es lo mismo, yo he tenido problemas para entrar al mundo del cine porque no me desnudo, porque no consumo drogas, porque soy de Televisa...", mencionó en entrevista para De Primera Mano.

Mencionó que contra lo que cualquiera pudiera imaginarse, en la vida real, siempre buscan abusar de ella cuando va a comprar algo, pues como la ven rubia, quieren subirle los precios, le dan mal los precios o hasta le quieren dar mal el cambio. "No es tan fácil vivir así eh, de güerita de ojo claro", señaló.

¿Los papeles se han cambiado?

Cecilia Gabriela reconoció que a Tenoch Huerta le tocó un camino complicado cuando ella lo tuvo fácil en la televisión; sin embargo, ella no pudo salir en el cine ni el teatro que hubiera deseado. Mencionó que las cosas han cambiado y que ahora ella es la que pide que haya empatía con todos los colores y formas de los actores porque siempre existe un personaje o papel en las historias, además de las edades.

Por otro lado, le pidió a los productores que volteen a ver a los histriones maduros y más grandes, porque es un terreno que se puede explotar relacionado con el tema del amor. "Finalmente todos podemos amar y ser amados, no importa la edad y eso me parece que es un tema interesantísimo así que pido mano.

