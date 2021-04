Cecilia Gabriela revela que Marco Uriel la dejó endeudada y se desentendió de su hija: VIDEO

La actriz Cecilia Gabriela decidió abrir su corazón para expresar todo el dolor que carga debido al proceso que ha vivido después de haberse divorciado del también actor, Marco Uriel.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda, la histrión explicó que su expareja abandonó a la familia que formó con ella. Reveló que durante 4 años ella tomó las riendas de todo, a pesar de que él vivió bajo el mismo techo.

Explicó que mientras ella fungió como "madre soltera", él se deslindó de las responsabilidades en el hogar y paternas. Comentó que siguió con su vida, sin ninguna limitación monetaria o afectiva con ellas.

¿Teme que se repita el patrón?

Cecilia Gabriela dijo que teme que este patrón se repita con su hija, en caso de que se relacione con un hombre con las mismas características. Reveló que su papá la abandonó cuando tenía 4 años y ahora le pasó lo mismo con Marco Uriel. Aseguró que a él no lo puede perdonar:

“No hay forma en que yo lo pueda perdonar. No importa cuantos libros, terapias y películas y lo que quieras... no hay forma de que yo pueda decir ‘sí, claro, esto estuvo bien’, porque no, no estuvo bien”.

La actriz comentó que ha salido adelante gracias a los trabajos que ha realizado en las telenovelas y obras de teatro. En la actualidad se desempeña como administrativa de la ANDI.

¿Qué sigue para Cecilia Gabriela?

A pesar de lo duro que ha sido para ella este proceso, dijo estar tranquila y que espera regresar a estar frente a las cámaras, relacionarse sentimentalmente con alguien y saldar las deudas que su exmarido le dejó.

lhp