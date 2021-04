ÉSTA es la MEJOR película de NETFLIX para ver este domingo 25 de abril, ganadora del OSCAR

Ya es domingo, día de descanso y la oportunidad para ver una película en familia y pasar un tiempo juntos, qué mejor que con la plataforma líder en cuanto a streaming, es decir, Netflix, y si es una ganadora del Premio Oscar el combo se vuelve más interesante.

La recomendación de esta semana se trata de una cinta de 2014, dirigida ni más ni menos que por Clint Eastwood y protagonizada por Bradley Cooper y Sienna Miller, esta producción está inspirada en una historia de la vida real y ganó uno premio de la Academia de Ciencias Cinematográficas por Mejor Edición de Sonido.

¿Qué película ver en Netflix este domingo?

American Sniper o "El Francotirador" se basa en el libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History de 2012 que narra la historia de Chris Kyle, el soldado que se convirtió en el francotirador más letal en la historia de Estados Unidos.

Este personaje hizo cuatro viajes a Irak en los cuales se ha comentado realizó 255 muertes, aunque oficialmente 160 fueron confirmadas por el Departamento de Defensa.

Por esta cinta Bradley Cooper recibió una nominación como Mejor Actor al Oscar y también se ubicó en la terna para Mejor Película, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje y Mejor Sonido.

No vamos a contar más sobre la trama de la cinta, pero sí te vamos a contar que fue muy alabada por los críticos por la forma de presentar la guerra en Irak y la labor de los militares de Estados Unidos, cuyas secuelas luego del trauma no son fáciles y terminan destruyendo sus vidas si no cuentan con el apoyo adecuado, que en la mayoría de los casos no llega por parte del gobierno que los envió al combate.

Kyle, fue bautizado como "La Leyenda"...

psc