Larisa Mendizábal no supera infidelidad de su ex con Adianez Hernández: “el dolor es violento y destructivo”

Larisa Mendizábal reconoció que aún no se encuentra bien tras conocer la infidelidad de su expareja Augusto Bravo con Adianez Hernández, expareja del padre de su hijo Rodrigo Cachero, pero aseveró que se encuentra trabajando para estar mejor.

Mediante su cuenta de TikTok larisamendizabal compartió un video donde abrió su corazón y también quiso crear empatía para quienes viven una situación como ella “hace algunos meses viví una infidelidad y sin temor a equivocarme ha sido uno de los dolores más grandes que he tenido que enfrentar en mi vida”.

Augusto Bravo engañó a Larisa con Adianez Hernández Foto: Instagram larisamendizabal

Larisa Mendizábal sobre infidelidad de Augusto Bravo: "de los dolores más grandes"

La actriz y psicóloga dijo que la infidelidad provoca grandes daños psicológicos y enfatizó que la ciencia ha demostrado que “puede causar graves daños a nuestra salud mental que pueden ser duraderos y devastadores”.

Confesó que vivió una tristeza terrible e indescriptible y que incluso ha llorado toda la noche, que comenzó a vivir ataques de pánico por primera vez y que su tristeza y dolor se acrecentaba, también compartió que hacía todo lo posible por mejorar: ejercicio, dieta sana, terapia, leer sobre la infidelidad y que aún así no mejoraba.

Detalló que una infidelidad es una traición al círculo afectivo, al acuerdo que dos personas que decidieron tener una relación “es un abuso a la confianza que tú depositas en otra persona y se refleja como una desconsideración total a nuestros sentimientos”.

“Cuando hay una infidelidad el dolor es masivo, violento y destructivo”, precisó Larisa Mendizábal.

Larisa refirió que al ser una traición que viene de una persona a quien amamos y que supuestamente nos amaba es normal tener sentimientos de enojo, sentirse usada y burlada. E incluso refirió que se destruye la identidad de las dos personas, por un lado de la persona que engaña ya que se vuelve un desconocido mientras que la persona que fue engañada, como es su caso “sentimos que no somos la misma porque nuestro pasado y futuro queda destruido”.

Adianez Hernández habría sido la tercera en discordia Foto: Instagram adianezhzr

Larisa Mendizábal no supera infidelidad: “no estoy loca por sentirme tan mal”

Además “se destruye la confianza que tenemos en la forma que percibimos la realidad”, explicó que la persona traicionada empieza a dudar de cómo percibe la realidad, ya que al no darse cuenta de que la engañaban desconfía de su misma percepción.

Compartió que la infidelidad desestabiliza emocionalmente y que no se debe minimizar, que las personas que la viven pueden sentir que su vida no tiene sentido, lo cual es muy válido, no se trata de un drama barato ya que deja traumas y que sus síntomas se comparan con el trastorno de estrés postraumático lo cual presenta dolores de cabeza, insomnio, fatiga, ira, angustia, falta de concentración, ataques de pánico e irritabilidad.

Larisa Mendizábal compartió que validar el dolor es muy importante ya que no es que la persona que lo vivió no quiera estar mejor sino que no puede “no estoy loca por seguirme sintiendo tan mal”, la actriz deseo que la información le sea útil a alguien más si es que está pasando por el mismo proceso.

