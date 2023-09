Acusan a Adianez de borrar el video de Larisa Mendizábal que destapó su infidelidad, estas son las pruebas

Una vez más la conductora de televisión, Adianez Hernández se convirtió en tema de conversación en la industria de la farándula después de ser señalada por borrar el video en el que confirmó su infidelidad a su exesposo, Rodrigo Cachero, y como la responsable de los ataques que ha recibido Larisa Mendizábal, pareja de su amante, Augusto Bravo.

Fue por medio de redes sociales en donde comenzaron a circular las imágenes que exhiben la nueva medida que habría tomado la conductora de "Escape Perfecto" después de que salieran a la luz los verdaderos motivos de su separación tras 11 años de relación con el protagonista de "Control Z".

Después de que Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal dieran su versión sobre el escándalo del momento, Adianez Hernández, exparticipante de "Survivor México", se hizo presente en redes sociales para compartir un video en el que confirmó su infidelidad y les ofreció una disculpa a todos lo afectados.

Sin embargo los seguidores de la conductora se percataron que el video fue publicado únicamente por unas horas pues ya no está disponible en su perfil personal. Algunos fans detallaron que está bien que lo haya borrado y otros argumentaron que se está protegiendo ante el escándalo.

Por si esto no fuera suficiente la experta en temas de la farándula "La Comadrita" señaló como responsable a Adianez Hernández de intentar silenciar y eliminar el video en el que Larisa Mendizábal destapó que le fue infiel a su esposo, Rodrigo Cachero.

En este sentido la usuaria en X aseguró que la exconductora de "Escape Perfecto" estaría orquestado la denuncia de los videos publicados por Larisa Mendizábal, al parecer con el objetivo de que sean eliminados.

"Me sorprende la manera en la que Adianez Hernández quiere silenciar, ya denunciaron los videos publicados por Larisa, en mi Instagram igual me denunciaron el video por “acoso” cosa que no es verdad. En mi página de Facebook igual me denunciaron el video", escribió.