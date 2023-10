Querida exconductora del programa Hoy preocupa a sus fans ¿sufre problemas de dinero? Declaraciones la delatarían

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del "programa Hoy" después de que una de las excompañeras de Andrea Legarreta y Galilea Montijo concediera una entrevista que no pasó desapercibida para nadie, pues se especuló que podría estar viviendo un complicado momento de dinero.

Fue en una entrevista en donde la exestrella del matutino de Televisa rompió el silencio para dar detalles importantes de su vida lejos de los foros del programa. Sus declaraciones generaron bastante incertidumbre entre sus fans y millones de televidentes de la transmisión.

En una entrevista con el creador de contenido Edén Dorantes, la guapa exconductora del "programa Hoy", Marisol González dio detalles importantes de su día a día alejada del equipo que encabezan figuras como Andrea Legarreta, Galilea Montijo y Raúl "Negro" Araiza.

En la plática la guapa modelo reveló que le gusta ir a "chacharear" y compras cosas en el mercado. Sus declaraciones inmediatamente le valieron cientos de comentarios, los cuales le celebran su sinceridad a pesar de ser una de las máximas figuras de Televisa.

"Me fascina ir al super, me encantar ir al mercado, amo ir a chacharear. Me encantar ir al centro a chacharear y buscar cosas a las niñas", dijo.