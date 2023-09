Adianez y Rodrigo Cachero: confirman que la conductora le fue infiel, así la descubrió su exesposo

La sorpresiva separación de la conductora de televisión, Adianez Hernández, y del actor de telenovelas, Rodrigo Cachero, continúa dando de qué hablar en el mundo de la farándula tras la filtración de los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta decisión.

Fue la semana pasada cuando el protagonista de la serie "Control Z" compartió un video en el que confesó que su relación de 11 años con Adianez Hernández había llegado a su fin. Posteriormente trascendió que el motivo había sido una infidelidad de parte de ella, teoría que hoy finalmente fue comprobada.

Este lunes 11 de septiembre, la actriz Larisa Mendizábal, primera esposa de Rodrigo Cachero, subió un breve video en el que reveló que Augusto Bravo, su pareja en los últimos 11 años, le fue infiel con Adianez Hernández. Este fue el motivo de la separación de las dos parejas.

Severamente conmovida la actriz señaló que el rumor que circula en redes sociales es cierto, pues en junio su entonces pareja le confirmó que le fue infiel con Adianez Hernández, exparticipante de "Survivor México". Apuntó que Rodrigo Cachero descubrió la infidelidad.

"Efectivamente Augusto Bravo fue mi pareja. A principios de junio me confesó que me fue infiel con Adianez. No éramos amigos, ni salíamos juntos", contó.