Adianez reaparece tras escándalo de infidelidad a Rodrigo Cachero, ofrece disculpa a Larisa Mendizábal: "me duele mucho"

Tras colocarse en el ojo del huracán por su infidelidad a su esposo, Rodrigo Cachero, este miércoles 13 de septiembre la conductora, Adianez Hernández reapareció en un video compartido en redes sociales para dar su versión de lo sucedido en los últimos días.

Fue ante sus millones de seguidores en Instagram en donde la exparticipante de "Survivor México" dio sus primeras declaraciones después de confirmar su divorcio del actor, Rodrigo Cachero, con quien pasó los últimos 11 años en una relación sentimental y procreó a sus dos hijos.

Hace unos momentos Adianez Hernández, exconductora del programa "Escape Perfecto", subió un video en redes sociales para explicar todo lo que ha vivido en los últimos días después de que se confirmara que le fue infiel a su esposo, Rodrigo Cachero, con el novio de Larisa Mendizábal, la primera esposa del actor.

Sin guardarse nada y al borde del llanto, Adianez Hernández confesó que después del escándalo sus hijos han recibido varios comentarios, por lo que pidió que no los involucren en el tema. Reconoció su error y aceptó que las personas la quieran juzgar.

"Todos los seres humanos estamos llenos de debilidades y errores. Entiendo que me quieran juzgar, lo que no comprendo es que le escriban a mis hijos. Fue mi decisión, tal vez no los cuide y deje de pensar en ellos, pero no es justo que los involucren", señaló.