VIDEO | “Somos grandiosas”: Alicia Villarreal tras ser cuestionada sobre la nueva canción de Shakira

Shakira generó todo un revuelo tras la exposición de la canción "Music Sessions #53" la cual hizo a lado del DJ Bizarrap, pues en la letra descargó todo lo que traía guardado sobre la ruptura de su relación con Gerard Piqué. Sin embargo, no es la primera vez que una cantante descarga su furia a través de una melodía, algunas de ellas en México son Lupita D’Alessio con "Ese hombre" y "Mentiras" para Carlos Reinoso y todo el repertorio de Paquita "La del Barrio". En la lista también figura Alicia Villarreal con "Te quedó grande la yegua" que al parecer se la dedicó a Arturo Carmona.

Las personas siempre se van a emocionar con las parejas que se forman dentro del mundo del espectáculo. Una de ellas fue la conformada por la "güerita consentida" y Carmona, a finales de la década de los 90". A pesar de que todo marchaba viento en popa y trajeron al mundo a su pequeña Melani, su romance terminó a los tres años de haberse casado. Desde entonces circularon muchos rumores y con ello el nacimiento de la polémica canción.

¿Qué dijo Alicia Villarreal sobre el tema de Shakira?

Alicia Villarreal se incorporó al elenco de Grandiosas y aunque su participación es un gran fichaje para el espectáculo, la prensa rosa intentó preguntarle sobre el supuesto romance que estaría gestándose entre Arturo Carmona y la actriz cubana Aylín Mujica, ambos participantes del reality show "La Casa de los Famosos 3". Ella supo evitarlos, pero no la opinión que le pidieron sobre el tema de Shakira a Gerard Piqué, que es similar a "Te quedó grande la yegua".

"Una mujer no tiene tiempo de ponerse a llorar. Tiene que trabajar, tiene que planear. O sea, a nosotras no nos preguntan si estamos cansadas, si estamos enfermas. A la mamá no le preguntan eso. Eso somos, somos grandiosas", mencionó la cantante durante la rueda de prensa.

"Te quedó grande la yegua", la "Music Sessions #53" de los 2000

Como era de esperarse, mucho se especuló por la canción ya que todo el mundo pensó que Alicia Villarreal se la había dedicado enteramente al exfutbolista con quien en la actualidad se lleva muy bien. Durante una entrevista Arturo Carmona mencionó que el motivo de su separación se debió a que ambos no supieron manejar el éxito que le llegó a ella con el "Grupo Límite" mientras él estaba enfocado en su carrera deportiva.

"Ya no pienso mantener este cariño

Mientras me parto el alma

Te das la vida de placeres

Y yo en mis desvelos

Sufriendo por amor"

"Al final no sabíamos cómo manejar la fama que le llegó de golpe", reveló además de mencionar que sus respectivos trabajos no les daban tiempo para ellos. De igual manera ha reiterado, al igual que la Villarreal que la canción nunca se la dedicó a él, aunque por el contenido, la duda siempre quedará en el aire.

"Y ahora resulta

Que porque soy lo que soy

Te vas de mi lado

Si lo mejor de tu vida

Lo mejor de tu vida

Se te escapa de las manos"

