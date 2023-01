Tras el video filtrado de Babo se inspiran y lanzan las “babochelas”dedicadas al líder de Cartel de Santa

Tal parece que los mexicanos no dominan el mundo por que no quieren, debido a que tienen ingenio para prácticamente todo y ahora, y tras la filtración del polémico video de Babo, líder de Cartel de Santa, no faltó aquel o aquella que tuviera la magnífica idea de vender cerveza en un recipiente bastante parecido al cantante: llegaron las "babochelas".

Además de ser un fragmento del video "Piensa en mi", del cual se hicieron dos versiones (uno con censura y el otro explícito para la plataforma OnlyFans), llamó la atención la extraña decoración que tiene en sus partes nobles en acción. Aunque a muchos les pareció horripilante por sugerir algún tipo de ETS (enfermedad de transmisión sexual) la realidad es que se trata de una modificación conocida como pearling que como su nombre lo indica está salpicado de perlas incrustadas debajo de su piel.

Fragmento del video viral de Babo (Foto: IG @barcinco5)

Después de que Babo estuvo prácticamente en boca de todos, el tema llegó hasta los lugares donde se comercializa la cerveza. Ya en otros momentos salieron a relucir las licuachelas, kittychelas, rotochelas y ahora las babochelas. Es menester mencionar que el molde ya se vendía, solo que ahora le pusieron lunetas o gomitas para simular el peculiar adorno del rapero de 46 años de edad.

Ni tardos ni perezosos crearon la babochela (Foto: IG @barcinco5)

Como se puede apreciar, el recipiente con figura fálica de dimensiones considerables fue creado para darle dinamismo a la hora de echarse unos tragos en alguna cheleria o tianguis del país. Sin embargo, gracias al video de Babo fueron modificadas para que, en conjunto con el resto de las decoraciones, quede un recipiente "divertido" que sin duda pasara de moda en poco tiempo, pues todo es parte de un escándalo que será olvidado en algunas semanas. ¿O no?

¿Será una moda pasajera entre los bebedores de cerveza? (Foto: Especial)

¿Babo defendió a Piqué de los "ataques" de Shakira?

Apenas pudieron entrevistar a Babo, le preguntaron de inmediato por su video polémico hecho que tiene una relación directa con la controversia que vive Piqué a raíz de la canción que Shakira le dedicó en la que prácticamente lo acabó. La razón de exponer su material fue desviar la atención de las masas obsesionadas y proyectadas con la melodía "Music Sessions #53".

Eduardo Dávalos de Luna, nombre real del cantante, aseguró que fue el mismo exfutbolista quien se puso en contacto con él para pedirle el "favor": "Me habló mi compadre, el Piqué, me dijo 'me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones', pues va", dijo con su peculiar estilo, dejando ver que sólo se trataba de una broma.

