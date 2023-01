Babo de Cártel de Santa revela por qué salió a la luz su video íntimo, asegura tiene que ver con Piqué y Shakira

Dentro del gremio musical en México, uno de los artistas más famosos es Eduardo Dávalos de Luna, mejor conocido como Babo, líder de la banda de rap mexicana Cártel de Santa, quien el pasado 16 de enero generó un enorme furor en redes sociales debido a que usuarios reportaron que se filtró un video sexual en el que él aparece, lo que ha desatado polémica entorno al artista de 46 años.

Lejos de parar, esta polémica ha seguido y ahora es el mismo cantante de “Éxtasis” y “Bombos y tarolas” quien ha revelado más información entorno a la difusión de este clip, pues muchos han sido los cuestionamientos al respecto del material audiovisual en donde se ve al famoso teniendo intimidad con diversas mujeres.

El artista confesó que se trata de un video que hizo para su cuenta de Onlyfans y que lo hizo pensándolo como un videoclip de su tema musical “Piensa en mí”, pero lejos de parecer un material artístico musical fue relacionado como un video pornográfico, algo que ha llevado al cantante regio al centro de la controversia.

Fue a través de un podcast que el rapero mexicano contestó por primera vez preguntas relacionadas con este video, y al respecto del porqué decidió mostrarse de manera íntima el famoso expresó que esta decisión la habría tomado luego de la polémica de Gerard Piqué con Shakira, pues el miembro de Cartel de Santa habría tenido que sacar dicho material con el objetivo de desviar la atención de la prensa en el mundo del espectáculo para que el exfutbolista pudiera quedar fuera de foco por un rato.

Incluso el papá de Barbarela aseguró que Piqué le llamó por teléfono para pedirle el favor y que él accedió a publicar su video explícito: “No pues me habló mi compadre, el Piqué, me dijo ‘me están dando en la madre, yo no sé hacer canciones’, pues va”, expresó el rapero, quien al parecer sólo bromeaba al respecto.

