Como Karely Ruiz, Babo de "Cartel de Santa" abre su cuenta de OnlyFans; ¿ya no le deja la música?

El rapero Eduardo Dávalos De Luna, mejor conocido como Babo, integrante de "Cartel de Santa", dio a conocer que abrió su cuenta de OnlyFans, por lo que se han desatado las especulaciones sobre si subirá contenido sugerente como el que comparten modelos como Karely Ruiz, o bien, si no le está "dejando" dinero la música.

El cantante de "Todas mueren por mi" ha sufrido muchas veces la censura en sus redes sociales como Instagram y Facebook, esto debido a su particular forma de expresarse y al tipo de contenido que comparte en el que infringe las normas de dichas plataformas. Ante esta situación, el artista 45 años, decidió seguir los pasos de muchos famosos y abrió su cuenta de OnlyFans, que se ha caracterizado por ser una plataforma con contenido para adultos.

¿Cuánto cuesta la suscripción al OnlyFans de Babo de "Cartel de Santa"?

"Aquí donde uno puede hacer y decir lo q se le inchen los wevos. #PPCDSALVC", es lo que dice el perfil de Babo en la plataforma, en donde ya forma de los creadores de contenido más vistos. Pues tal como lo sugiera la descripción, el intérprete de compartirá todo tipo de pensamientos e ideologías sin censura alguna.

El integrante de "Cartel de Santa" también da a conocer su día a día, así como sus proyectos musicales en los que está trabajando. Asimismo, hace transmisiones en vivo para platicar con sus verdaderos fans, por lo que ya cuenta con varias interacciones en el sitio de Internet.

De acuerdo al perfil del cantante, la suscripción es gratis, por lo que sus fans no tendrán que pagar nada para seguirlo en OnlyFans, que se ha vuelto popular por no tener restricciones, por lo que muchas personas suben contenido sexual, sin embargo, hay quienes lo utilizan para otras cosas como compartir rutinas de ejercicio, recetas, entre otras actividades.

Hasta el momento, Babo explicó que no planea compartir por ahora contenido de carácter sexual, aunque no descarta que eso pase en el futuro. Esto emocionó a sus fanáticos, pues saben que es un artista atrevido que no le importa las críticas y comentarios de la gente.