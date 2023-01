Famoso cantante de regional mexicano revela cómo fue el día en que un capo lo salvó de morir en medio de una balacera

Sin duda alguna, lo de hoy son los podcast y entrevistas en redes sociales, pues este formato ha sido muy gustado por todas las personas de todas las edades, pues hay contenido para todos, y sin duda uno de los que más éxito ha tenido en los últimos tiempos es el canal de Kano Escalante quien ha platicado con diversos cantantes como Alemán, Uziel Payan, entre otros más.

En esta ocasión, Kano platicó con Luis Ángel a quien conocemos solamente como “El Flaco” y quien alcanzó la fama cuando fue parte de la agrupación de regional mexicano “Los Recoditos”, en este espacio el intérprete de “Y si se quiere ir”, reveló por primera vez cómo es que él y su familia estuvieron en medio de una balacera y un capo les salvó la vida.

Durante la entrevista el ex vocalista de “Los Recoditos”, recordó la ocasión en que él y toda su familia organizaron unas vacaciones para viajar por tierra desde su estado natal Sinaloa, hasta Cancún, para esto el cantante habría comprado un “motor home” para poder descansar en cualquier lugar que quisieran conocer, además también llevaban motos y de los vehículos conocidos como Rzr.

Fue entonces que en Jalisco, sin especificar el lugar, hicieron una parada pues la madre del cantante deseaba pasar unos días en el bosque, y ahí pasaron unos 4 días, sin embargo, no sabían que vivirían la peor experiencia de su vida que pudo terminar en una tragedia.

Y es que “El Flaco”, cuenta que un día estando en el bosque él propuso salir en las motos a explorar el lugar para aprovechar el paisaje y toda su familia aceptó, sin embargo, la única que decidió quedarse en el “motor home” fue su hermana, pero sus papás, sobrinos, hijos, su novia, su hermano y toda la demás familia sí fueron.

De acuerdo con el propio Luis Ángel, todo parecía ir con calma hasta que pasaron frente a una cabaña que estaba custodiada por un par de hombres armados, sin embargo, sin mayor problema los saludaron y los dejaron pasar, metros más adelante se cruzaron con una camioneta, al llegar a un arroyo en donde hicieron una parada para admirar la cascada empezaron a escuchar detonaciones.

“...de repente empieza la balacera…bajamos al arroyo y los balazos nos pasaron por un lado y le dije al guía: ‘ese vato el de la camioneta se va a devolver y nos van a coser a balazos a toda la familia’, no pues vámonos me dice, y pues subanse y ¡traz! la balacera a todo lo que daba…”, cuenta “El Flaco”

Al intentar huir del fuego cruzado, “El Flaco” y su familia agarraron hacia un camino en donde intentaban cubrirse con las mismas motocicletas y rzr para evitar que fueran heridos por las balas del enfrentamiento, pues el cantante y su familia quedó en medio, pero fue en ese momento que pensaron lo peor pues la camioneta con la que se habían encontrado antes se dirigió hasta donde estaban Luis Ángel y su familia.

“El vato le pega a mi moto, ‘quítenla, quítenla’, nos dice, se bajan los que iban con él y el vato nos dijo, (respira) está bien fuerte para contarlo es que es increíble, ‘súbanse nos dijo el vato, súbanse a la camioneta, está blindada’, y no nos queríamos subir, no sé quién es el vato, nunca supimos a final de cuentas…”, contó el cantante

Luego de momentos de angustia, finalmente el cantante puso a salvo primero a los niños que iban con ellos, luego a sus padres y finalmente a él y su hermano.

Sin embargo, “El Flaco” recuerda cómo mientras todos se ponen a salvo arriba de la camioneta, él vió como a uno de que fungen como seguridad del hombre que le salvó la vida fue alcanzado por dos balas, es por eso que el cantante asegura que aunque en su momento no pudo agradecerle hoy lo hace por medio de esta entrevista pues se convirtió en un ángel para él y su familia.

“...nos sacaron los vatos, viejo, no sé quién sea la neta, nunca tuve tiempo de agradecerle, no sé de que bando sea, yo no tengo bando pero esa persona salvo a mi familia, me salvó a mi y por medio de este video yo le agradezco, no sé quién sea usted pero en ese momento fue un ángel, viejo”. dijo Luis Ángel