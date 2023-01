Majo Aguilar llevará su música a importante recinto de la CDMX

Si hablamos de la nueva generación que ha puesto en alto la música mexicana no podemos dejar de mencionar a Majo Aguilar que en su sangre corre el talento pues es nieta de dos grandes íconos de la música de nuestro país, hablamos de Don Antonio Aguilar y la gran Flor Silvestre, incluso en redes sociales aseguran que la joven cantante es la “reencarnación” de su famosa abuela por el gran parecido físico y en la voz.

Aunque no ha sido fácil el camino para Majo Aguilar, este 2023 está disfrutando de los frutos de su gran esfuerzo pues comienza este año nuevo con una gran sorpresa para todos sus seguidores ya que anunció que muy pronto se presentará en uno de los recintos más importantes en la CDMX para que todos sus fanáticos canten con ella cada uno de sus éxitos.

Fue por medio de una transmisión en vivo a través de sus redes sociales que Majo Aguilar dio la noticia de su próximo concierto en el Lunario del Auditorio Nacional, ante esa información la nieta de Don Antonio Aguilar se mostró muy emocionada.

Durante su próxima presentación en El Lunario del Auditorio Nacional el cual es uno de los recintos favoritos de Majo Aguilar, la nieta de Antonio Aguilar presentará sus éxitos de los álbumes Mi Herencia el cual fue con el que debutó en la música ranchera, Mi Sangre (2021) y su nueva producción: Se Canta Con El Corazón (2022).

Para quienes deseen asistir a este concierto, los boletos estarán ya disponibles a partir de este martes 17 de enero en la Preventa Citibanamex por medio Ticketmaster y a partir del 18 de enero en la venta general.

Foto: OCESA

Aunque en un inicio pensó en no cantar música mexicana pues “toda su familia se dedica a eso”, la realidad es que a ella desde pequeña es lo que le ha gustado, por lo que no pudo evitar rendirse ante los encantos del regional mexicano.

Y es que Majo Aguilar nos contó en Conexión Heraldo programa de esta casa editoral, lo poderosa que se siente cada vez que canta música mexicana y sobre todo estar acompañada del mariachi.

“Me siento super poderosa cantando musica mexicana, música ranchera, como con ningún otro género por eso me animé a cantarlo y me animé a sacar un disco de música ranchera porque me empodera, yo les doy loque yo soy por eso es que hemos tenido una conexión tan padre y nunca doy nada por hecho y siempre agradezco que les guste lo que hago por que no hay carrera sin público, muy agradecida por siempre”, dijo Majo Aguilar