Stephanie Salas revela que fue a entrevista con Yordi Rosado y él nunca la sacó, pide que se disculpe con Sasha

Sin duda alguna, los contenidos publicados en redes sociales cada vez son más consumidos y uno de los programas más exitosos del momento que ha gustado mucho a usuarios son las entrevistas realizadas por Yordi Rosado a famosos, quienes muchos de ellos han terminado entre lágrimas pues abren de tal manera su corazón que tocan temas delicados, lo que convierte este contenido en un tanto polémico.

Sin embargo, una de las invitadas por la producción de Yordi Rosado a compartir su vida en este espació fue la actriz y cantante Stephanie Salas quien es parte de la Dinastía Pinal, una de las familias más importantes de la farándula de nuestro país, sin embargo, ésta misma compartió con los medios de comunicación que su entrevista con el comunicador no ha salido al aire debido a una razón “poderosa”.

Stephanie Salas platicó con los medios de comunicación brevemente y durante esos minutos reveló que ella al igual que muchos famosos más estuvo con Yordi Rosado platicando momentos importantes de su vida, pero la entrevista no ha salido y al parecer no saldrá al aire.

Y es que de acuerdo con la misma Stephanie, ella preguntó el por qué no había salido su entrevista y gente de la producción de Yordi Rosado aseguró que dicha plática no había sido publicada debido a que “no tenía contenido”.

“¡Ay no!, ¿qué te digo? yo una vez fui a ese programa y no lo sacaron porque no dije nada y nunca salió porque no tenía contenido, y ahí estuve como dos horas”, dijo Stephanie Salas