Amber Rose revela que Kanye West obliga a sus parejas a vestirse provocativas hasta hacerlas llorar

Amber Rose, quien fue novia de Kanye West, también destacó en el mundo de la farándula por los controvertidos vestuarios que utilizó en diversas ocasiones, todos mientras andaba con el rapero, catalogado como uno de los más grandes de todos los tiempos, pero que durante los últimos años ha enfrentado diversas polémica.

Esta vez, enfrenta una polémica porque de acuerdo con Amber, es él quien obliga a todas las mujeres con las que se relaciona a vestirse como a él le gusta, incluidos los atuendos transparentes que tantas veces han destacado en las redes sociales y que provocaron que la gente atacara a las famosas únicamente. "Estoy segura que Kanye la viste así. Sí, hizo lo mismo conmigo y con Kim. Así es él", fueron las palabras que pronunció en un reciente encuentro con los medios.

View this post on Instagram

Por otra parte, dio a conocer las razones de por qué se vistió como se lo pedía Kanye, principalmente por qué utilizó un vestido transparente, aseguró que lo hizo únicamente para que confiara en ella, pues él era quien compraba toda la ropa, los accesorios y demás cosas que quería que usaran.

"Era joven. Cuando eres tan joven, es como vale, me estás comprando estas cosas, me veo guapa y genial. Pero si miras mis fotos de cuando salía con Kanye y estoy sola, llevo toda su ropa. Llevo vaqueros anchos, una camiseta y una chaqueta grande. Asaltaba su armario cuando él no estaba en casa porque odiaba vestirme como una p (...) Lloré. Recuerdo que lloré. Estaba en Italia, París o algo así, y recuerdo que lloré y discutí con él, diciéndole: 'No quiero usar esta cosa, no quiero llevarlo'", agregó.