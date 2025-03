Jennie de Blackpink llora al cantar su nueva canción "Twins" que le recordó un momento traumático de su vida

Jennie Kim, conocida simplemente como Jennie, es una prominente figura en la escena del K-pop y una artista multifacética. Saltó a la fama como miembro del exitoso grupo femenino BLACKPINK donde se destaca por sus habilidades como rapera, vocalista y bailarina, contribuyendo significativamente al éxito global de la agrupación.

Sin embargo, la banda ha decidido darse un tiempo de los escenarios, mismo que cada una ha aprovechado de diferente manera. Jennie, por su parte, lanzó algunos cuantos sencillos, pero este 7 de marzo presentó su primer disco como solista en las plataformas de streaming, algo que sus fans estaban esperando.

Para presentarlo tuvo un showcase en la denominada The Jennie Experience de Los Ángeles, en California, Estados Unidos. Ahí cantó su canción, misma que tiene una letra melancólica y de dolor, pero en medio del espectáculo se le quebró la voz, le lloraron los ojos. Los fanáticos aseguran que recordó una de sus relaciones más queridas.

¿Por qué lloró Jennie al interpretar su nueva canción "Twin"?

De acuerdo con las especulaciones de sus fanáticos, la canción podría estar dedicada a una de sus más largas amistades junto a una mujer a quien han reconocido como Chahee. Hasta el momento, la cantante sur coreana no ha mencionado ningún detalle de lo que ocurrió en ese lugar, únicamente se limitó a compartir fotografías y videos del momento.

Esto es lo que dice la canción de Jennie:

Es como si estuviera escribiendo una carta

Y puse una botella de doce onzas de Heineken

En el Atlántico por capricho

Porque sé que he estado fuera demasiado tiempo

Pero estoy escribiendo una canción

Es como si estuviera escribiendo una carta, pero estoy escribiendo una canción.

¿Puedes tenerme paciencia? Llevábamos diez años juntos, éramos

jóvenes, tontos e inocentes, amigo mío,

pero siempre supe que ambos estábamos equivocados.

No te dejé, todavía te veo

Cuando estoy chocando con Ashanti, sí, en la playa, sí

No te sostuve, pero todavía te conozco

Nos reconciliaremos, arreglaremos las cosas cuando seamos mayores, amigo

Gemelo, gemelo, gemelo

Tú y yo, nos distanciamos

Gemelo, gemelo, gemelo

Como las nubes blancas bajo las estrellas]

¿Sientes algo?

Le eché la culpa al momento, no era el momento

Estábamos peleando y chocando

Hombre, simplemente no podía quedarme

Y guardo tu nombre tan, tan, tan fuertemente pegado a mi latido del corazón

Supongo que te perdí y tú me perdiste, pero yo puse leña a tu llama

El disco ya está disponible en todos los servicios de streaming de la internet. Dentro se podrá encontrar un poco de K-Pop clásico, canciones para bailar, pero también baladas o canciones románticas para dedicar, para derrotarse un rato o para sentirse como la heroína del mundo. Contiene canciones con grandes cantantes como Dua Lipa, Doechii, Childish Gambino y Kali Uchis.