¿Christian Nodal se presentará en el Zócalo de la CDMX? esto es lo que se sabe

Fue en Octubre del 2022 cuando AMLO compartió su interés de que el intérprete de temas como “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te dí”, “Adiós amor”, “Te falle”, entre muchas otras más se presente en el Zócalo de la CDMX; lo que llamó la atención es que el primer mandatario dijo que lo iba a proponer siempre y cuando Belinda, exnovia de Christian Nodal no tuviera ningún problema ya que el actual Gobierno tiene una muy buena relación con la protagonista de “Bienvenidos a Edén”.

Ante esta situación, la idea de que Christian Nodal se presentará en el Zócalo sólo había quedado en el tintero, sin embargo, la noche de anoche comenzó a circular información al respecto, pues estaría casi confirmado que el nacido en Caborca Sonora sí se presentará en el corazón de la capital.

¿Nodal en el Zócalo?

Fue el periodista experto en espectáculos, Gilberto Barrera que compartió en sus redes sociales la información sobre qué Christian Nodal estaría cerrando los últimos detalles sobre su presentación en el Zócalo Capitalino.

“Estoy en posibilidad de confirmar que, #ChristianNodal está a un paso de concretar su presentación en el #Zócalo de la #CDMX”, escribió Gil Barrera

Foto: Captura de pantalla

Hasta el momento no se tiene más información al respecto, pues muchos fanáticos quisieran saber cuándo es que el sonorense estaría presentándose en la Ciudad de México, ya que desde hace mucho tiempo no complace a los capitalinos con algún concierto, pues si bien, sí ha tenido shows en el interior de la República en la capital no se ha presentado.

Sin embargo, cabe mencionar que hasta la redacción de esta nota, ni Christian Nodal ni gente que trabaje con él, se han pronunciado al respecto sobre su presunta presentación en el Zócalo de la CDMX.

Por su parte el Presidente AMLO tampoco ha dado detalles sobre la información que circula es verdadera pero se espera que en las próximas conferencias mañaneras que a diario ofrece de alguna información sobre el concierto de Nodal.

De confirmarse en su totalidad la presentación de Nodal en el Zócalo capitalino, el sonorense tiene una gran tarea pues cabe recordar que Grupo Firme se presentó el domingo 25 de septiembre de 2022 y rompió el récord de asistencia logrando reunir más de 280 mil personas.

¿Qué está haciendo Nodal?

En los últimos meses Christian Nodal ha mantenido un bajo perfil pues en sus redes sociales ha estado inactivo desde hace tiempo pues ya no comparte nada, algunos presumen que el sonorense tomó unas largas vacaciones y está alejado de las redes.

Incluso el cantante ya eliminó de manera definitiva su cuenta de twitter, la cual era la plataforma que constantemente utilizaba para desahogarse, pues recordemos que fue por ese medio en el que el Nodal expuso una conversación con Belinda en donde se ve cómo ella le pide dinero y la cual aparentemente fue el detonante para su ruptura.

Foto: Captura de pantalla

Se espera que a lo largo de los siguientes días Nodal de alguna señal en redes sociales pues su novia Cazzu tampoco ha compartido nada de él al respecto.

SIGUE LEYENDO:

Nostalgia en el Programa Hoy, Andrea Legarreta baila al ritmo de "¡Felicidades!" a lado de Marta Carrillo y Sofía Villalobos

Majo Aguilar llevará su música a importante recinto de la CDMX

Carmen Villalobos: Frederik Oldenburg confirma su noviazgo con la colombiana: "Sí estamos juntos...hermosa, te amo"

Luis de Llano asegura que no se arrepiente y Sasha reacciona: "¿Qué se puede esperar de alguien que encama a una niña?

Así fue como Andrea Legarreta albureo a Andrea Escalona mientras relataba cómo nació su bebé

bmz