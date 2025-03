Fernanda Castillo regresa a “Siete veces adiós” para celebrar el tercer aniversario de la obra

Para Fernanda Castillo el teatro es la mejor herramienta para poner temas sobre la mesa que hagan cuestionar al espectador, desde temas políticos y sociales, hasta la salud mental y las relaciones de pareja, tal como lo hace la obra “Siete veces adiós”, a la cual regresa para celebrar su tercer aniversario en cartelera.

La obra arrancó nueva temporada este mes, ha sido vista por medio millón de personas y ha ofrecido más de 700 funciones, todas llenas y con el público asegurando que el texto los sana y les ayuda a entender mejor su forma de amar, sin embargo, Castillo asegura que lo único que buscan es que la gente se cuestione.

“Cuando la ves, entiendes lo que quieres entender, no hay nada mejor que ir a terapia. Sin embargo, nosotros sólo ponemos los temas sobre la mesa, hacemos preguntas, cuestionamos nuestra propia manera de amar, porque no es una obra que pretenda darte una fórmula o un mensaje”, detalló la actriz.

Para la actriz es importante mostrar qué pasa más allá de “un vivieron felices para siempre”, que narran los cuentos de hadas, es más mostrar qué pasa cuando la gente se enamora, cuando concluye una relación o alguien necesita un tiempo.

La historia narra la relación de una pareja, mientras “Él” busca celebrar su séptimo aniversario, “Ella” escoge esa fecha para terminar la relación, por lo que “Él” tratará de mantenerla a su lado, recordando todas las cosas nuevas.

Fernanda asegura que su éxito se debe a que toca temas vigentes y de los que poco se habla, por eso mismo cree que mucho público joven se acerca, lo cual ve positivo porque crea nuevas audiencias.

Castillo fue la primera actriz en protagonizar la obra hace tres años, la cual fue dirigida por Alan Estrada, quien también creó el texto junto a Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez, pero estas funciones son especiales porque por primera vez en casi 20 años, los actores se reencuentran en el escenario.

“Reencontrarme con Alan Estrada es increíble, porque no solo fue mi director hace tres años, tenemos una vida juntos; empezamos nuestra carrera hace 19 años, cuando Nacho Cano nos vio y nos puso a protagonizar su obra (“Hoy no me puedo levantar”), así empezamos y ahora reencontrarnos es lindo”, expresó.