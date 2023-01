Supuesta amante de Jorge Salinas aclara si tiene o no una relación con el actor

El pasado martes 17 de enero, una revista de circulación nacional tuvo en su portada al actor Jorge Salinas quien supuestamente estaría sosteniendo una relación extramarital con su nutrióloga quien se llama Ana Paula, sin embargo, ésta ya salió a dar la cara y aclarar si es que tiene o no un amorío con el galán de telenovelas.

Quien también hizo su aparición en redes sociales fue Elizabeth Álvarez, sin embargo, no tocó el tema respecto a la presunta infidelidad de la que estaría siendo víctima, solo dijo estar de vuelta de las vacaciones que se habría tomado y que está dispuesta a trabajar mucho este 2023.

Pese a que el único que no ha salido a dar una declaración o explicar lo sucedido fue Jorge Salinas, la mujer que ha sido señalada como la tercera de la discordia entre el actor y su esposa Elizabeth Álvarez dio detalles de cómo es su relación con el antagonista de la telenovela “Perdona nuestros pecados”.

La doctora Anna Paula otorgó una entrevista exclusiva para el programa “Siéntese quién pueda”, fue en este espacio en donde la implicada aseguró que entre ella y Jorge Salinas solo exista una relación meramente profesional entre médico y paciente.

“La relación que he tenido con Jorge (Salinas) ha sido completamente profesional, él en ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio por sus medicamentos personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones no ha habido más por desgracias a veces se hacen mal entendidos”, dijo Ana Paula